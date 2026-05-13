台積電跌50元至2205　台股跌659點至41238

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（13日）以41795.92點開出，指數大跌102.4點，跌幅0.24％。隨後下跌659.40點至41238.92點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌50元來到2205元，跌幅2.22％；鴻海（2317）下跌3.5元至246.5元；聯發科（2454）下跌75元至3625元；廣達（2382）下跌0.5元來到339.5元；長榮（2603）上漲1元至215元。

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美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場上漲56.09點或0.11％，收在49760.56點；標準普爾500指數下跌11.88點或0.16％，收7400.96點；那斯達克指數下跌185.93點或0.71％，收在26088.2點；費城半導體指數下跌363.78點或3.01％，收11717.26點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49760.56 ▲56.09 ▲0.11% S&P500 7400.96 ▼11.88 ▼0.16% NASDAQ 26088.2 ▼185.93 ▼0.71% 費城半導體指數 11717.26 ▼363.78 ▼3.01%

資料來源：證交所