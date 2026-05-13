台積電跌50元至2205　台股跌659點至41238

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數跌多漲少，台股今（13日）以41795.92點開出，指數大跌102.4點，跌幅0.24％。隨後下跌659.40點至41238.92點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌50元來到2205元，跌幅2.22％；鴻海（2317）下跌3.5元至246.5元；聯發科（2454）下跌75元至3625元；廣達（2382）下跌0.5元來到339.5元；長榮（2603）上漲1元至215元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場上漲56.09點或0.11％，收在49760.56點；標準普爾500指數下跌11.88點或0.16％，收7400.96點；那斯達克指數下跌185.93點或0.71％，收在26088.2點；費城半導體指數下跌363.78點或3.01％，收11717.26點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|49760.56
|▲56.09
|▲0.11%
|S&P500
|7400.96
|▼11.88
|▼0.16%
|NASDAQ
|26088.2
|▼185.93
|▼0.71%
|費城半導體指數
|11717.26
|▼363.78
|▼3.01%
資料來源：證交所
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