00981A一度折價　喊「賣1張換3張00403A」害規模小縮水





▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股主動式ETF低價王道情緒感染，統一投信發行的主動統一升級50（00403A）掛牌首日規模衝破千億元，卻讓同家公司推出的主動統一台股增長（00981A）規模縮水。有投資人喊出「賣1張00981A換3張00403A」，00981A近期承受較大賣壓，基金規模在過去1個交易日縮水21.47億元至2729.36億元，今日開盤更一度出現折價，隨後有投資人搶撿甜甜價，20分鐘後再轉趨溢價。

00981A近10天中有3天折價，時間點巧遇主動統一升級50（00403A）開募繳錢後，此前4月中一度溢價高達1.29%，一般來說，ETF折溢價多控制在正負0.5%水準，今日盤中雖失守每股30元整數大關，但開盤約半小時湧入逾15萬張成交量，仍是投資人追進的標的。

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據統一投信公告，00981A在5月8日規模已見小縮水，當時00403A已開始準備上市掛牌作業，加上這兩天00403A上市股價區間落在10.23元至10.96元，00981A由30元的價格下修，今日報價29.04元至29.55元，市場因此傳出賣價格相對高的00981A換入手門檻低的00403A。