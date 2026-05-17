勞保繳24年！54歲男過世「勞保年金竟一毛領不到」　專家揭原因

▲從業超過20年的保險課程講師鄭正一表示，勞工在轉職或退保前，應清楚年資與勞保老年年金領取規定。

圖文／鏡週刊

勞保是勞工退休生活的基本防線，然而，這道防線卻可能因為勞工不熟悉年資、年齡的規定而瓦解。許多人在中年面臨轉職或提早退職時，往往只計算了已累積的年資，卻忽略了勞保請領條款中對於「年齡」與「退職狀態」的相關規定。

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「我們以為，至少會有一筆錢可以辦後事…」王小姐神情落寞地說，「那天，我們站在勞保局窗口前想要幫爸爸領取他繳了一輩子的勞保，沒想到卻得到無法請領、整筆充公的窘境。」

王小姐表示，爸爸繳了一輩子的勞保、從沒斷過，長時間都是最高投保薪資45,800元、年資也累積了24年，但在他52歲時發現健康好像有點狀況，心想可以休息一下，便向公司辭職在家休養；沒想到2年後突然夜晚一時喘不過氣來就離開了。

累積處理逾千件理賠案件、從業超過20年的保險課程講師鄭正一指出，王爸爸每項請領勞保老年給付的條件都差了那麼一點點，如果不是太早離開，至少能請領到至少151萬元的勞保老年給付。例如在年資滿25年、年齡滿50歲這一項上，王爸爸的年資僅有24年，卻在符合條件前就身故，因此無法領到勞保老年給付。

鄭正一解釋，依照現行規定，勞保老年年金有3種請領方式，若在2009年1月1日前有勞保投保年資，符合規定時可以一次請領勞保老年給付、或勞保老年年金，前者是整筆領回，後者是按月領，領到身故為止，而兩種領取的規定、計算方式都不同。

以一次請領勞保老年給付為例，必須符合5項規定其中一項，包含：年滿60歲且年資滿1年，或是年資滿15年且年滿55歲退職，或是同一單位投保滿25年，或是年資滿25年、年齡滿50歲，或是從事危險工作5年、年滿55歲退職者，但王爸爸每一項條件上都「差一點點」。

而王爸爸若沒有因為提早離開，其實能領到151萬元，因為一次請領勞保老年給付是以離職退保前3年的月均投保薪資計算，假設月均投保薪資是45,800元，前15年每年給付1個月，後9年每年給付2個月，總計33個月的基數，再乘上月投保薪資，總計為1,511,400元（給付基數：15+(24-15)*2=33， 45800*33=1511400元）。

不過，即使沒了勞保身份，國民年金也能扮演最後的救濟角色。當勞工退出勞保後，身分會自動轉入國民年金體系。也就是，如果王爸爸在離職後的2年間，都有按時繳納國民年金保費，即便勞保權益無法行使，家屬仍能透過國民年金的遺屬年金與喪葬給付來尋求補償。

勞保老年年金3種請領方式



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