▲示意圖。（圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

主動式ETF新兵「00403A」主動統一升級50於12日正式掛牌，開盤後股價表現勢如破竹，掛牌首日規模衝破千億元，盤後卻出現5.57%溢價。對此，不敗教主陳重銘提醒，主動統一全球創新（00988A），以及主動統一升級50（00403A），溢價過高，投資人要特別注意。

不敗教主點名00988A、00403A

[廣告]請繼續往下閱讀...

不敗教主陳重銘在粉專發文，根據統一投信官網今日9時23分的數據，有兩檔ETF溢價過高，分別為主動統一全球創新（00988A）折溢價幅度為2.34％，以及主動統一升級50（00403A）折溢價幅度為2.34％2.38%。陳重銘提醒投資人要注意，即便今日開盤下跌，仍是溢價。

台股主動式ETF新兵統一台股升級50（00403A）昨（12）掛牌，人氣爆棚，爆出逾418萬張驚人天量，以10.8元作收，溢價率5.57%，而今（13）日股價伴隨大盤回跌，跌幅落在4.5%左右，溢價收斂到2%，最小來到1.84%，開盤23分鐘爆逾百萬張大量，居上市第一名個股。

針對掛牌首日爆量演出，富邦投信董事長黃昭棠直言，這種大量交易與嚴重溢價的情況，連造市商都「沒想到量會變這麼大」，熱度完全超乎預期。他提醒，產品規模快速膨脹對投資人未必是好事，若投資人在溢價高達4%至5%時盲目進場，一旦後續溢價回歸收斂，即便大盤或基金淨值上漲，投資人仍可能因股價補跌而感受不到獲利落差。