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台股漲翻！沒人停利、不買房改買股　財經作家嘆：保守成罪惡

▲▼美金、日幣、台幣匯率利率相關配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台股近期漲勢火熱，投資氣氛也和過去大不相同。理財作家施昇輝就感嘆，過去大家常說投資要停利，留一點給別人賺，否則只是紙上富貴一場；但現在若太早停利，反而可能少賺很多，甚至不少人反而覺得，比起買房，把錢拿去買股票更有機會賺錢，「這個時代，『保守』已經成為一種罪惡。」

施昇輝在粉專「樂活分享人生」表示，「時代真的不一樣了。」以前大家都說投資要懂得停利，「留一點給別人賺，不然只是紙上富貴一場。」不過放到現在的市場氛圍來看，停利可能不再被視為安全選擇，反而可能讓人「少賺很多」。

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感嘆觀念不再是「一定要買房，房子一定增值」

他接著提到，以前的觀念是「一定要買房，因為房子一定會增值。」但現在股市太熱，不少資金也出現轉向，「當然不要把錢拿來買房，拿來買股票才會賺更多。」面對這樣的市場轉變，他也感慨，「這個時代，『保守』已經成為一種罪惡。」

不過他也強調，自己只是純粹抒發心情，並不是在做投資建議。他坦言，「幸好我已經老了，幸好錢也夠用了，不必擔心世界怎麼變了。」

證券行員工曝「最近都超時工作」：開戶客太多

貼文曝光後，不少網友有感留言，「保守是因為曾經看過、經歷過，給自己轉身的餘地，也留一條退路」、「沒錢真的別碰股票，好賺，但也會大賠」、「錢是自己的，要賺多賺少，停利停損，都不關別人的事」、「喝著茶，看著大家瘋狂也不錯啦」、「人性本貪。」

也有人分享市場熱度，「我一位在證券公司上班的親友說，她最近幾個月都是超時工作，因為開戶的客人太多，都是幫小孩開戶的居多，甚至剛出生的貝比也要開戶。」還有人透露，很多人拿股票去質押貸款，感嘆台股成交量熱絡得相當誇張。

關鍵字： 台股投資停利買房股票施昇輝

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