群創飆百萬張大量刷15年新高　2檔面板股同慶亮燈漲停

▲群創今成交量破百萬張。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

群創（3481）第一季轉盈，每股稅後盈餘（EPS）0.2元，加上FOPLP（扇出型面板級封裝）有突破性發展，以及下半有售廠利益挹注，今（13）日股價一度震盪走低，很快急拉而上來到37元，創下2011年2月以來近十五年新高，成交量衝破百萬張；甫脫離10元票面彩晶（6116）落後補漲，一度亮燈漲停，電子紙元太（8069）連續三天高掛漲停。

世足國際運動賽事帶動需求回溫，加上記憶體漲價預期心理，群創第一季毛利率14.4%，本業由虧轉盈，相隔七季首度轉正，EPS 0.2元，並活化資產，3月出售南科模組廠給南茂（8150），之後又宣布出售南科二廠給矽品，以及台南市新市區新科段廠房及相關附屬設施也賣給日月光，三個售廠動作，也為下半年業外收益增添動能。

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群創在FOPLP從Chip-First切入，先是打入SpaceX供應鏈後，近期傳出與半導體一線客戶有合作開發，盼今、明兩年完成TGV技術驗證。

本業轉盈、業外收益，以及轉型FOPLP有進度等三大題材加身，群創股價連三紅，到10點48分左右，成交量突破百萬張，超過昨（12）日82萬張，高居上市成交量第二個股。

低價彩晶股價連三紅收復10元票面，今日來到11.7元漲停價位，有機會收復11.9元每股淨值，而元太公布第一季財報，單季毛利率攀升至 59.65%，逼近六成水準，優於市場預期，稅後淨利27.8億元，單季每股稅後盈餘（EPS）2.41元，今日股價續強，重返200元大關，強勢鎖住215元漲停價。