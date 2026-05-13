信財經網美「688元買一堆台積電」！上千元時她一問：真的昏倒

▲台積電。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台積電股價一路飆漲，讓不少早早下車的投資人捶心肝。財經網美胡采蘋就分享，自己有位朋友在2024年2月底看到她公開喊買台積電後，跟著一起進場，當天台積電最低價是688元，兩人都買了一堆。後來台積電漲破千元，她興奮問朋友是不是很開心，對方才說早在700多元就賣掉，只賺70、80元，讓她哭笑不得。

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」表示，這位朋友真的超好笑，且她媽媽也認識對方。她記得自己在2024年2月29日公開發文，「公開叫我媽買台積電」，結果朋友跟媽媽都買了，當天台積電最低價是688元，「我媽買一堆，我朋友也買一堆。」

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後來台積電漲上1000元時，胡采蘋開心問朋友，「今天真的很嗨吧？」沒想到對方卻說，自己在700多元時就已經賣掉，「賺了70-80，啊真的很昏倒。」

朋友跟買美股「暴漲34%前也賣了」

更讓她無奈的是，去年9月這位朋友又問她最近在買什麼股票，她便分享自己買的美股，且因為當時有做會員影片，所以講解得特別清楚。朋友聽完後也很高興地買了一堆，結果這家公司上週五單日暴漲34%，胡采蘋再問對方有沒有很開心，畢竟「一天三十幾趴真的不算是很常見」，沒想到朋友又哭著說，「他賣了。」

胡采蘋感嘆，有些人或許真的註定要認真上班、造福人群。她也強調，技術強又有產業面的公司，今天沒漲，明天也會漲，「財報才是唯一值得信賴的指標，永遠不要聽內線，也不要莫名其妙的亂賣掉好公司啊。」

貼文曝光後，不少網友笑回，「有些人註定是來賺便當錢的」、「不會自己操作的人即使買到飆股也會抱不住」、「不懂為什麼買進的人，也不會知道為了什麼理由要賣出」、「有賺就不錯啦」、「心臟不夠強的真的不能玩股票」、「抱不住頂多賺趴，抱得住通常能賺好幾倍。」