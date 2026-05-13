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00929今年大漲46％！強基金：成功轉型為「成長型高股息ETF」領息也能賺行情

財經中心／綜合報導

00929復華台灣科技優息ETF今年以來大漲46.98%，近三個月報酬率也達37.05%，不只在台股高股息ETF中表現突出，和部分台股基金、主動式ETF相比也毫不遜色。基金及ETF投資社群「強基金」觀察，00929轉型後成分股更貼近台股科技核心，半導體與聯發科等科技股表現亮眼，每月配息之外，也跟上台股波段成長動能。

00929,強基金,高股息ETF,領息,復華台灣科技優息ETF,半導體,聯發科,科技股（圖／基金及ETF投資論壇「強基金」）

▲00929轉型後半導體比重提高，成分股更貼近台股科技核心，成為帶動績效翻轉的重要關鍵。（圖／基金及ETF投資論壇「強基金」）

強基金創辦人王大中表示，00929這一波表現亮眼，關鍵不只是配息，而是轉型後成分股更能貼近台股科技產業核心，尤其吃到半導體與聯發科等科技股行情，讓00929從傳統高股息ETF，進一步轉型為兼具現金流與成長動能的「成長型高股息ETF」。

資深ETF投資人今年初曾在理財論壇「強基金」發表一篇文章〈被罵翻的高股息ETF翻身，00929轉型後績效追上0050〉，當時即觀察到00929指數編製規則調整後，結構已經出現明顯變化，並以實際投資行動參與。如今從績效回頭看，00929確實走出過去高股息ETF只重配息、卻容易犧牲成長性的刻板印象。

00929轉型重點包括三大方向。第一，成分股由40檔擴增至50檔，並納入台積電，使指數結構更貼近台灣科技產業核心；第二，新增生技醫療、數位雲端與綠能環保等科技相關產業，擴大選股範圍，降低過度集中單一科技次產業的風險；第三，成分股調整頻率由一年一次提高為一年兩次，並新增每年12月成分股定期審核，更符合科技產業快速變動的特性。

王大中形容，這些調整用白話來說，就是00929的持股結構開始往台股核心科技股靠攏，選股範圍也變得更有彈性，「半年就能重新檢視一次持股，對變化快速的科技產業來說，比過去一年才調整一次更有機會避開弱勢股、留下強勢股。」

從00929近期持股分布觀察，半導體比重明顯提高，是帶動績效翻轉的重要原因。王大中表示，聯發科今年被納入後，對00929績效貢獻明顯，也證明轉型後的被動選股規則，已經不只是為了收息，而是更能掌握台股科技股的成長動能。

「高股息ETF能夠重壓聯發科，代表00929已經不只是傳統領息工具，而是有能力跟上市場成長行情的ETF。」王大中指出，過去投資人常在「領息」與「成長」之間取捨，但00929轉型後的表現，讓需要每月現金流的投資人，不一定要為了配息而犧牲波段行情。

強基金表示，00929每月配息特色仍然存在，對於需要穩定現金流的投資人仍具吸引力；但更重要的是，轉型後00929已經不再只是單純高股息ETF，而是兼具高股息與科技成長題材的平衡型選擇。若台股後續出現修正，對長期看好台股科技產業的投資人來說，00929仍值得持續觀察。

資料來源：
00929漲46％轉型「成長型高股息ETF」，領息也能賺行情
 https://fundhot.com/s/13740_f_1

關鍵字： 00929強基金高股息ETF領息復華台灣科技優息ETF半導體聯發科科技股

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