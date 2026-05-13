台積電股東破251萬人！財經作家曝「股東天梯」　擁1張就贏80%股民

▲阿格力分享最新台積電股東分布。（圖／翻攝自阿格力YT）



記者施怡妏／綜合報導

財經作家阿格力分享台積電（2330）股東人數變化，目前股東數已來到251萬人，和2026年1月中旬180多萬人相比，短短3個多月增加約65萬人，成長速度相當驚人；他也提到，現在若持有一張台積電股票，就贏過約201萬名股東，等於領先將近8成股東，若要擠進前1%，就必須持有20張又1股的台積電。

股東衝上251萬 三個月增65萬



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阿格力PO出新影片，台積電股東人數已經來到251萬人，和2026年1月中的180萬人相比，短短三個多月就增加65萬人，談到股東數快速增加時，他也直言，「人就是這樣，2000以下你不買，1500以下你不買，到了2330，你就是要追高。」

阿格力分享最新「台積電股東天梯」分布，由於台積電股東人數大幅增加，現在只要持有一張台積電，就能贏過201萬名股東，相當於領先將近8成股東。不過他也指出，這個門檻看似只是一張股票，但以目前股價換算，現在買一張台積電所需資金高達220多萬元，對許多投資人來說並不是輕鬆就能達成的事。

阿格力也提到，若投資人想擠進台積電股東前5％，持股門檻要來到5張以上；若要進入更頂尖的前1％，至少需要持有20張。

以現階段股價估算，20張台積電的市值超過4000萬元，資產規模相當可觀，就有網友留言「比這個有什麼用？」阿格力幽默回應「當然有用，錢越多當然越好」，並藉此勉勵投資人繼續努力累積資產。