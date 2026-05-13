00403A被搶爆！他一早狂賣998張「怕你們追太高」：只能幫到這了

▲示意圖。（圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

今（13）日台股呈現漲多拉回，統一台股升級50（00403A）溢價收斂，下跌0.62元或跌幅5.74%，以10.18元作收，成交量388萬多張，合計兩天下來，成交量達807萬。對此，股市研究籌碼專家「權證小哥」貼出對帳單，今天賣掉998張00403A，直呼「怕你們追太高，只能幫到這了。」

權證小哥賣出998張00403A

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股市研究籌碼專家「權證小哥」在臉書發文，貼出對帳單截圖，有兩筆00403A「主動統一升級50」交易，皆為現股賣出，兩筆都是499張，共賣出998張，成交均價為10.30，「怕你們追太高，只能幫到這了。」權證小哥也表示，有機會看到00403A跌破發行價。

貼文一出，網友紛紛表示，「等破發再來買進，昨天大家一頭熱追高」、「感謝小哥拋售，小弟10.15撿到10張」、「多虧幫忙，今天收斂不少喔」、「感謝支援前線」、「好在昨天只買一張，今天買2張」。

00403A以每股10元的價格募集，成立規模高達791億元，為台股史上第二大ETF成立紀錄，昨（12）日掛牌，投資人不計價搶進，爆出逾418萬張驚人天量，以10.8元作收，溢價率高達5.57%。今日股價伴隨大盤回跌，股價最深跌至10.12元，終場10.18元，但成交量高達388萬，不過溢價快速收斂到0.49%。

富邦投信董事長黃昭棠直言，這種大量交易與嚴重溢價的情況，連造市商都「沒想到量會變這麼大」，熱度完全超乎預期。他提醒，產品規模快速膨脹對投資人未必是好事，若投資人在溢價高達4%至5%時盲目進場，一旦後續溢價回歸收斂，即便大盤或基金淨值上漲，投資人仍可能因股價補跌而感受不到獲利落差。