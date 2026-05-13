記憶體HBM供不應求　法人樂看海力士、三星後市

▲三星HBM產能銷售一空。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

AI競賽白熱化下，台、韓擁有記憶體產能，成長國際資金卡位主要市場，國泰台韓科技ETF（00735）經理人江宇騰進指出，韓國第一季出口額達到2199億美元，半導體出口額年增幅更高達139%，隨AI應用從模型訓練逐步轉向推論階段，GPU與CPU所需搭載的記憶體容量持續倍增，加上高頻寬記憶體HBM大量消耗DRAM產能，使全球DRAM供需缺口持續擴大，此外，代理式AI（Agentic AI）帶來更龐大的Token生成需求，同步推升快閃記憶體需求，使各類型記憶體產品全面進入長期供不應求狀態，成為AI基礎建設不可或缺的重要核心。

00735主要成分股除台灣民眾熟悉的台積電（2330）、台達電（2308）及聯發科（2454）外，更是國內少數直接布局韓國股市的ETF，目前持有三星電子與SK海力士權重合計約35%。國泰投信ETF研究團隊表示，由於AI需求高速成長，HBM與DRAM產能幾乎被擠壓殆盡，市場預期記憶體超級週期將至少延續至2027年，甚至不排除一路延長至2030年。

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近期全球資金再度大舉回流記憶體相關族群，在AI記憶體雙雄三星、SK海力士強勁獲利帶動下，截至昨（12）日，南韓KOSPI指數今年累積漲幅已達8成，成功突破7000點整數大關。高盛更將韓國股市列為亞洲「最高信念」投資市場，持續上調目標價，顯示國際資金對AI產業鏈前景高度看好。

市場研究機構IDC更指出，記憶體產業已從過去典型的景氣循環股，正式轉變為AI基礎設施中的「戰略資產」，缺貨超級週期恐將從原先預估的2026年進一步延長至2030年。江宇騰指出，目前SK海力士HBM產能幾乎已完全售罄，市場供不應求情況明顯，包括Alphabet、Meta與微軟等國際科技巨頭，為確保未來HBM穩定供應，甚至主動提議出資協助SK海力士興建專屬晶圓廠，並協助採購價格昂貴的艾司摩爾（ASML）設備。

