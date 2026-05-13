中菲行首季EPS1.66元、年增1.8%　供應鏈重組推升多元運輸需求

▲中菲行首季雖面臨運價壓力獲利仍有成長。圖為公司董事長錢文君。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流(5609)董事會今(13)日通過經會計師核閱之2026年第一季合併財務報，集團營業額為新台幣71.26億，年減0.9%；稅後淨利2.34億元，年增1.8%；EPS為1.66元，較去年同期成長1.8%。

公司指出，儘管第一季全球物流市場仍面臨運價壓力、地緣政治風險升高與美國關稅政策調整等挑戰，中菲行仍憑藉高科技與AI相關貨量成長、多元供應鏈需求增加，以及全球營運網絡與數位化能力，支撐整體獲利表現維持成長。

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2026年第一季，中菲行整體貨運量持續擴大。受惠於客戶出貨需求支撐，集團空運貨運量較去年同期成長約兩成，海運貨運量年增近一成，反映企業持續推動 China+1、區域製造與多地備援布局，帶動跨區域物流、多元運輸模式與供應鏈彈性配置需求持續提升。

整體而言，第一季營運表現反映中菲行在全球物流市場運價仍低於去年同期、中東地緣政治風險升高，以及美國關稅政策持續調整等不確定因素下，仍能憑藉穩定的客戶需求、全球服務網絡、多元運輸解決方案與數位化能力，維持貨量成長與營運表現，為全年營運提供支撐。

除持續提升營運與獲利能力外，中菲行亦長期重視客戶品質，嚴謹篩選優質客戶並落實應收帳款管理，以穩健財務管理維持良好財務結構。截至2026年3月底，公司流動比率達2.23，明顯優於同業一般水準，展現良好流動性與償債能力；固定資產僅占股東權益(淨值)9.0%，反映輕資產物流服務模式的靈活性與營運彈性；負債總額占總資產比率為41.1%，顯示公司財務結構維持健康水準。

2026年第一季全球物流市場持續受到地緣政治、貿易政策調整與供應鏈重組等多重因素影響，整體市場環境雖具挑戰，但企業對供應鏈韌性、多元運輸解決方案與跨區域物流配置的需求亦同步提升。

空運市場方面，亞洲出口至美國及歐洲需求較去年同期維持穩定，高科技、半導體及 AI 基礎建設與高科技供應鏈需求仍為主要成長動能。隨著相關需求持續增加，客戶對時效性、供應鏈可視性與跨區域協同能力的要求亦明顯提高。

然而，受全球整體運力逐步恢復及電商貨量成長放緩影響，市場運價較去年同期仍承受一定壓力。隨著中東地區緊張情勢升溫，部分航線因避開受影響空域而延長飛行時間，加上燃油價格上揚，航空公司陸續調整燃油附加費與航班配置，推升整體物流成本。部分客戶亦開始重新配置運輸模式，透過海空聯運、鐵路與區域轉運樞紐等方案，在成本、時效與供應鏈風險之間取得平衡。

海運市場方面，跨太平洋航線需求整體仍偏審慎，船公司持續透過艙位控管與運價調整，以維持市場供需平衡與運價穩定。另一方面，中東局勢與荷姆茲海峽潛在風險，使市場對全球能源供應與航運通道穩定性的關注升高，亞洲主要轉運樞紐包括新加坡、馬來西亞、印度及斯里蘭卡等地港口壅塞情況亦有所增加，對航線穩定性與運輸交期帶來壓力。

此外，美國貿易政策與關稅制度持續變動，包括IEEPA關稅退款機制推進，以及Section 232 關稅新制正式上路，使企業對產品分類、關稅適用、貿易合規與供應鏈配置的需求明顯提升。市場需求亦逐漸由傳統運輸服務，延伸至結合關稅管理、供應鏈重組與區域製造布局的整合型供應鏈解決方案。

面對市場環境快速變化，中菲行持續強化全球營運網絡、多元運輸解決方案與數位化能力，並結合人工智慧、自動化系統與供應鏈管理能力，協助客戶即時因應運力、成本與貿易政策變化，提升供應鏈可視性與營運彈性。

中菲行認為，隨著全球供應鏈重組、AI產業持續發展，以及企業降低地緣政治與關稅風險需求增加，跨區域物流、多元供應鏈配置與整合型供應鏈管理服務需求可望持續成長，並有利於具備全球網絡、數位化能力與高科技供應鏈經驗的物流業者。