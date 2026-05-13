AI超級多頭進入末升段？資深操盤手揭「最怕1件事」：恐重演網路泡沫

▲5月以來台股波動加劇，指數面臨多方考驗、回檔壓力大增。

圖文／鏡週刊

受到美國4月份通膨數據攀升、及美伊局勢惡化衝擊，今（13日）台股走弱、盤中一度大跌超過800點，加權指數終場大跌523.82點，以41374.5點作收，電子權值股與AI概念股成為重災區。而昨日投資人瘋搶的00403A（主動統一升級50）收盤下跌0.62元或跌幅5.74%，以10.18元作收。值此高檔震盪之際，績優操盤手吐露內心實話。

5月以來台股波動加劇，儘管AI題材引爆投資情緒，但在指數刷新歷史高點，且評價快速墊高之際，市場仍須面臨來自地緣政治、通膨與政策面的多重考驗。

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台股基金資深操盤人、野村優質基金經理人陳茹婷直言，市場正站在一場「20年超級多頭」的末升段，「現在AI行情，本質上像1990年代的網際網路革命後期，資金、夢想與估值同步膨脹，短線震盪難免，但真正的大方向仍未結束；對投資人而言，最重要的不是預測高點，而是『如何安全下莊』、活著等到下一個大循環。」

陳茹婷從百年股市歷史談起，直指投資人最大的錯誤，不是沒有買到飆股，而是無法理解「複利＋時間」的真正威力。「真正能致富的，不是短線神操作，而是找到能長期deliver CAGR（年均複合成長率）」的資產，並且持有足夠長時間。」例如，追蹤納斯達克100指數的QQQ，及半導體ETF、 SMH這類產品最核心優勢，就在「贏家恆強」的設計。

「誰能打進前100大、前25大，就代表它有本事賺更多錢、創造更高獲利，ETF自然給它更高權重。」她說，這種被動式ETF沒有經理人的主觀判斷，而是完全由市場競爭決定成分股強弱，因此能在景氣循環下屹立不搖。

進一步回顧標普500百年走勢，陳茹婷指出，歷史上真正稱得上「股災」的時間並不多，若以年度跌幅超過25%計算，百年來大約僅6次，包括1929年大蕭條、金融海嘯、Covid-19疫情，及俄烏戰爭等。儘管當下看似恐怖，但幾乎每次股災後第2年、第3年，股市都會出現強勁反彈，甚至有超過4成漲幅。

陳茹婷認為，目前全球正處於一場超大型科技循環的尾聲。這波循環最早始於2009年iPhone帶動的「實體網路經濟革命」，而AI則是後期的新引擎。她將現在的AI比喻成1990年代末期的網路熱潮，「大家都在玩ChatGPT，但還沒有真正成熟的商業模式。」

她指出，目前全球4大雲端服務供應商（CSP）每年砸下數千億美元資本支出，支撐AI基礎建設，但這些投資能否回收，將是未來2年最大考驗。「現在AI還是虛擬AI，大家免費玩、免費用，可是還沒有真正從消費者口袋裡掏出大錢；如果2年內AI仍無法建立穩定商業模式，市場就可能重演2000年網路泡沫。」

但陳茹婷也強調，這不代表AI行情會立刻結束；因為目前市場資金仍非常充沛，科技巨頭過去10多年累積大量現金流，短時間內仍有能力持續燒錢，因此未來2年，AI供應鏈可望持續受惠。只是，投資人一定要開始建立「安全下莊」觀念，逐步拉高現金水位、適時落袋為安，且遠離質押、借錢槓桿操作。



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