台股收跌523.82點　台積電跌35元至2220

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（13日）開低走低，加權指數終場大跌523.82點，以41374.5點作收，跌幅1.25％，成交量12038.12億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大跌102.4點開出，指數開低走低，盤中最高達41795.92點，最低41014.53點，終場收在41374.5點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌35元來到2220元，跌幅1.55％；鴻海（2317）上漲1元至251元；聯發科（2454）下跌205元至3495元；廣達（2382）上漲0.5元來到340.5元；長榮（2603）下跌4元至210元。

今天漲幅前5名個股為微星（2377）上漲10.5元，漲幅10％；聯德控股-KY（4912）上漲9.5元，漲幅10％；中化生（1762）上漲3.45元，漲幅10％；藥華藥（6446）上漲71元，漲幅9.99％；建通（2460）上漲3.2元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為眾達-KY（4977）下跌27元，跌幅9.98％；世芯-KY（3661）下跌530元，跌幅9.98％；中磊（5388）下跌8.8元，跌幅9.98％；誠美材（4960）下跌3.8元，跌幅9.96％；健策（3653）下跌390元，跌幅9.95％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 微星（2377） 115.5 ▲10.5 ▲10.0％ 聯德控股-KY（4912） 104.5 ▲9.5 ▲10.0％ 中化生（1762） 37.95 ▲3.45 ▲10.0％ 藥華藥（6446） 782.0 ▲71.0 ▲9.99％ 建通（2460） 35.25 ▲3.2 ▲9.98％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 眾達-KY（4977） 243.5 ▼27.0 ▼9.98％ 世芯-KY（3661） 4780.0 ▼530.0 ▼9.98％ 中磊（5388） 79.4 ▼8.8 ▼9.98％ 誠美材（4960） 34.35 ▼3.8 ▼9.96％ 健策（3653） 3530.0 ▼390.0 ▼9.95％

資料來源：證交所