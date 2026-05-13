台股收跌523.82點　台積電跌35元至2220

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（13日）開低走低，加權指數終場大跌523.82點，以41374.5點作收，跌幅1.25％，成交量12038.12億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大跌102.4點開出，指數開低走低，盤中最高達41795.92點，最低41014.53點，終場收在41374.5點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌35元來到2220元，跌幅1.55％；鴻海（2317）上漲1元至251元；聯發科（2454）下跌205元至3495元；廣達（2382）上漲0.5元來到340.5元；長榮（2603）下跌4元至210元。
今天漲幅前5名個股為微星（2377）上漲10.5元，漲幅10％；聯德控股-KY（4912）上漲9.5元，漲幅10％；中化生（1762）上漲3.45元，漲幅10％；藥華藥（6446）上漲71元，漲幅9.99％；建通（2460）上漲3.2元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為眾達-KY（4977）下跌27元，跌幅9.98％；世芯-KY（3661）下跌530元，跌幅9.98％；中磊（5388）下跌8.8元，跌幅9.98％；誠美材（4960）下跌3.8元，跌幅9.96％；健策（3653）下跌390元，跌幅9.95％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|微星（2377）
|115.5
|▲10.5
|▲10.0％
|聯德控股-KY（4912）
|104.5
|▲9.5
|▲10.0％
|中化生（1762）
|37.95
|▲3.45
|▲10.0％
|藥華藥（6446）
|782.0
|▲71.0
|▲9.99％
|建通（2460）
|35.25
|▲3.2
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|眾達-KY（4977）
|243.5
|▼27.0
|▼9.98％
|世芯-KY（3661）
|4780.0
|▼530.0
|▼9.98％
|中磊（5388）
|79.4
|▼8.8
|▼9.98％
|誠美材（4960）
|34.35
|▼3.8
|▼9.96％
|健策（3653）
|3530.0
|▼390.0
|▼9.95％
資料來源：證交所
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