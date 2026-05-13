大震盪新常態　長期持有、分批布局以及風險管理

台股自四月初一波直接通過四二○○○點以上後才見大震盪，尤其融資大增甚至傳出提高自付額，市場熱呼呼！季報公布，不少獲利不錯的低基期股包括工業電腦、金融證券股、下游代工及通路股，仍具輪漲機會。

文／方亞申

台灣出口金額、工業用電量持續攀高，主計處第一季經濟成長率達十三．六九％，創下自一九八七年第三季以來、近三十九年單季最高紀錄，顯示台經濟狀況還是很好，是股市最大屏障。各家機構紛紛上修台股上市櫃公司今年獲利，從年增三四％提高至三九．八％，稅後純益達六．三兆；明年獲利預估成長二五．一％，預估稅後純益將達七．八兆元，都是很厲害數字。若以今年以來漲幅，台股加權指數超過四○％、櫃買達四三％，韓股超過八○％、日本接近二五％，加上美國費半指數超過六六％漲幅，是全球漲勢最強前四大指數！

股價走高將進入整理

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美股科技股大漲是台股主要指標之一，由於近期陸續公布季報大都較預期好，包括美光、威騰、新帝、谷歌、超微、英特爾、博通等等，都出現大跳空上漲缺口，費半指數直接從三月底低點七○八四點，幾乎一口氣上漲至一一五○○點之上，漲幅高達六六％，全年漲幅也超過六○％。較弱勢的那指也從二○六二九點直上二六二七四點，漲幅二五．八％。

自四月初以來七大科技股中，谷歌大漲四六．七％、博通上漲二四．二％、台積電ＡＤＲ上漲三五．七％、AMD大漲一三二％，低價的英特爾從四○．六三美元大漲至一二四．九五美元，漲幅超過二倍；美光上漲一四○％，今年以來更大漲一八○．七％。儘管中東美伊戰爭還未結束、西德州原油逼近一百美元，通膨蠢蠢欲動，但科技巨頭把能否趕上這波ＡＩ潮流更放在心上，就擔心落後成為第二班車。而ＡＩ景氣就是比誰買的ＡＩ伺服器多，更認真把投資能否轉換成商業金流模式列為注意焦點。就像原本終端應用龍頭OpenAI市場估值接近九千到一兆美元，但營收近一年來成長不大，反而被原本估值三千億美元的Anthropic的年化營收高達三百億美元追上，後者市場估值馬上就跳升至九千億美元，可看出競爭激烈。

有錢的谷歌、輝達、亞馬遜、AMD更持續玩起入股Anthropic、康寧、邁威爾、Coherent、Ondas Networks、Lumentum、Nebius等公司，或換取這些公司買自家ＡＩ晶片。彼此合縱連橫，盛況較去年十月甲骨文、OpenAI、輝達玩起永動機情況更熱烈。當然今年更吸引人的是，為避免被輝達一家獨大控制，從谷歌、亞馬遜到微軟，紛紛透過委託博通、聯發科、邁威爾、創意、世芯ＫＹ製作AI ASIC晶片，企圖分食大約三至四成ＡＩ晶片市場，谷歌的ＴＰＵ有口皆碑，聯合聯發科、博通等擴大ＡＩ晶片設計以及取得台積電產能，谷歌今年股價漲幅二七％，遠勝輝達十五％，總市值直逼五兆美元居全球第二名。當然輝達也積極入股Coherent、Ondas Networks、Lumentum、Nebius、康寧等公司，不僅在產品技術上以及回購自家股票，撒下大錢以鞏固第一名地位，總市值又回到五兆美元之上。

最新美國四大ＣＳＰ大廠今年投資資料中心金額已從六千五百億美元提升至七千億美元以上。加上各國ＡＩ基礎建設，總投資上兆美元不難，而台灣將是最大受惠者。短線上只要輝達、谷歌、AMD、英特爾、三星、海力士及美光等大公司股價守穩在十日線之上，科技股漲勢尚未結束。

聯發科、台積電權重驟升

近期個股總市值推升，最明顯的就是聯發科，從三兆出頭一下子就跳升至六兆，超過台達電成台股第二名。外資認為在新一代AI ASIC專案帶動下，聯發科至二八年獲利有顯著上調空間。考量聯發科有機會從過去僅參與I/O晶片，進一步切入運算晶片設計，最新預期，下一代專案的單位售價將較現行世代大幅提升數倍。此外，外資將聯發科二八年AI ASIC營收預估從一九○億美元調高到四八○億美元、占總營收比重達六六％；且隨單一專案內含價值提升，研判新專案將對毛利率有正向挹注，進而大力推升至二八年的獲利能力。顯示聯發科已不僅僅是手機晶片商，轉而成為類似創意、世芯ＫＹ等矽智財供應商。根據外資對聯發科所做財務模型估算，今年ＥＰＳ約六三元，相比去年ＥＰＳ六六．一六元微幅衰退，但二七年開始ＥＰＳ將翻倍至一三二．八元，二八年更將大增二倍至四○五．五一元。若與創意等矽智財族群比價，的確是有機會超過五千元。聯發科占台股權重約四％，再加上台積電占台股權重約四四％，兩者合計逼近台股一半權重，只要兩者股價未大跌，台股此次站穩四萬點就不難。（全文未完）

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