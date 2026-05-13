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矽晶圓產業景氣春燕飛來　ＡＩ驅動十二吋需求滿載

圖／先探投資週刊 提供

矽晶圓產業景氣已在第一季觸底，第二季起可望漸入佳境，在ＡＩ驅動需求出現結構性需求成長下，明年環境有利價格上漲，產業復甦循環已在咫尺。

文／林麗雪

受到消費性電子及車用需求下滑的影響，矽晶圓產業很長一段時間處於供過於求狀態，但這個現象，有望自第二季起逐漸改善並好轉，全球第三大、台灣第一大矽晶圓供應商環球晶董事長徐秀蘭在日前法說會直言，第一季已確立為這波周期景氣循環谷底，近期雖然客戶營收已有回升，但仍處於庫存正常化的過程中，然全球半導體市場復甦比她預期來得早且更全面，其全球十二吋生產據點稼動率都處於滿載狀況，並加緊擴產因應，矽晶圓春燕已飛來。

產業回升進入暖身期

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環球晶對矽晶圓景氣轉佳的看法，拉動矽晶圓族群股價連日飛漲，環球晶及台勝科波段上漲達四至五成，帶動中小尺寸矽晶圓廠合晶及嘉晶股價也狂奔，短期股價表現已遠遠超過基本面的復甦幅度；法人指出，矽晶圓產業正處於庫存去化轉向溫和復甦的過渡期，第二季是矽晶圓產業回升的暖身期，但還不到全面爆發性漲價的超級循環行情，法人認為，後續應觀察矽晶圓是否進一步出現漲價的趨勢，及主要客戶是否有進一步長約簽訂的動作，才是矽晶圓景氣確立全面回升的訊號。

環球晶提及，長約的履行持續改善，顯示下半年矽晶圓價格可望持續改善，且公司目前正與客戶協商新的長約，但考量目前的價格環境及逐漸上揚的製造成本，環球晶並不傾向簽訂多年的合約，意指未來的長約將採固定量以彈性價格簽訂。

一直以來，矽晶圓價格是牽動產業景氣的關鍵，也是族群股價能否上漲的催化劑，然值得留意的是，環球晶管理層指出，雖然後續現貨價及合約價格都可能調漲，但調整的主要原因來自於原材料成本的上揚及晶圓規格較高影響，至於明年矽晶圓價格可望有多少的調漲幅度，目前則沒有明確的方向，外資認為，這個將是未來催化矽晶圓股價上漲的潛在因子。

明年價格環境有利上漲

包括高盛及摩根士丹利都認為，矽晶圓產業景氣已在第一季觸底，第二季起可望漸入佳境，尤其有不少客戶為了確保在地化供應，預期第二季末到第三季初大客戶將開始與環球晶洽談長期合約，當客戶平均庫存天數持續下降至健康區間時，晶圓需求就可望進一步回升，明年可望提供更具支撐性的價格環境，高盛因此將環球晶明年的營收成長率從原預估的九．七％，提高至十三．二％，毛利率也從今年的二三．四％改善至二九．八％，在價格上揚的預期下，明年環球晶的獲利可望進一步獲得提升，預估每股盈餘可達三一元，較今年的二○元有望大幅成長，不過，高盛仍僅給予環球晶中立的投資評等，目標價則從五○○元調高至六二○元，環球晶短線超漲，已超越機構法人的評價，後市追高宜慎。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2404期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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