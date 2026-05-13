鄭麗君夫婿沈學榮成旺宏最大股東　持股市值破78億元、超越吳敏求

外資調節434億連4賣 大砍00403A逾77萬張

美國公布4月消費者物價指數（CPI）年增率3.8%，較市場預期來得高，通膨壓力升高，昨（12）日美股收跌，今（13）日台股震盪拉回收黑，外資續砍434.29億元，連四賣，而甫掛牌主動式台股ETF-統一台股升級50（00403A）遭外資套牢調節77.8萬張，合計兩天下來，賣超張數達110萬張之多。

快訊／記憶體群聯前4月暴賺逾10個股本 今年來漲逾8成

記憶體大廠群聯（8299）今（13）日因股價波動達資訊揭露規範，提前公告4月自結獲利，單月稅後純益76.4億元，每股稅後純益（EPS）高達34.56元，累計前4月稅後純益突破103.36元，大賺逾10個股本。

快訊／00403A僅2天爆807萬張大量 成台股ETF人氣王

今（13）日台股呈現漲多拉回，統一台股升級50（00403A）溢價收斂，下跌0.62元或跌幅5.74%，以10.18元作收，成交量388萬多張，合計兩天下來，成交量達807萬，居上市成交量最大個股，而溢價幅度收斂到0.49%。

聯發科處置中痛失權后寶座！ 台達電撿到槍重新上位

台股今（13）日在電子股走勢分歧下盤中高低震盪781.39點，終場以下跌523.82點、41374.5點作收，權值股聯發科（2454）打入處置後走疲，市值退至5.61兆元，遭台達電（2308）以市值5.62兆元再次超車上位，奪回權值股后寶座。

記憶體股尾盤突襲！2檔漲停 華邦電收紅、南亞科拉到平盤

台股今日（ 13日）拉回，一度大跌逾800點，記憶體旺宏（2337）、品安（8088）2檔獨強，在臨收盤前半小時拉至漲停，並以漲停價作收，惟「記憶體三雄」中南亞科（2408）、華邦電（2344）沒入列MSCI（明晟）一度引爆賣盤，尾盤見買單敲進，華邦電、南亞科收紅或平盤。

4千金摜跌停 雍智、健策20分鐘處置難抽離

4檔千金級飆股今（13）日摜跌停，其中測試介面題材雍智（6683）、散熱股健策（3653）陷入20分鐘處置交易投資人更難抽離，2檔皆出現逾600張委賣排隊難消。

群創飆百萬張大量刷15年新高 2檔面板股同慶亮燈漲停

群創（3481）第一季轉盈，每股稅後盈餘（EPS）0.2元，加上FOPLP（扇出型面板級封裝）有突破性發展，以及下半有售廠利益挹注，今（13）日股價一度震盪走低，很快急拉而上來到37元，創下2011年2月以來近十五年新高，甫脫離10元票面彩晶（6116）落後補漲，一度亮燈漲停，電子紙元太（8069）連續三天高掛漲停。

快訊／00403A溢價修正跌近半根 23分鐘爆百萬張大量奪成交王

台股主動式ETF新兵統一台股升級50（00403A）昨（12）掛牌，人氣爆棚，爆出逾418萬張驚人天量，以10.8元作收，溢價率5.57%，而今（13）日股價伴隨大盤回跌，跌幅落在4.5%左右，溢價收斂到2%，最小來到1.84%，開盤23分鐘爆逾百萬張大量，居上市第一名個股。

00981A一度折價 喊「賣1張換3張00403A」害規模小縮水

台股主動式ETF低價王道情緒感染，統一投信發行的主動統一升級50（00403A）掛牌首日規模衝破千億元，卻讓同家公司推出的主動統一台股增長（00981A）規模縮水。有投資人喊出「賣1張00981A換3張00403A」，00981A近期承受較大賣壓，基金規模在過去1個交易日縮水21.47億元至2729.36億元，今日開盤更一度出現折價，隨後有投資人搶撿甜甜價，20分鐘後再轉趨溢價。

記憶體供貨面臨挑戰！三星與工會談判不順 下周陷罷工危機

南韓科技巨頭三星電子（Samsung Electronics）周三表示，對與工會的薪資協商破局感到遺憾，並坦言此事恐進一步加劇員工、股東及社會大眾的不安情緒。