鄭麗君夫婿沈學榮成旺宏最大股東　持股市值破78億元、超越吳敏求

▲旺宏電子。（圖／資料照）
記者高兆麟／台北報導
記憶體廠旺宏（2337）將於5月27日召開股東會，根據最新揭露的2025年前十大股東名單，行政院副院長鄭麗君夫婿沈學榮持股版圖再受關注。雖然持股數較去年略減，但受惠記憶體缺貨與漲價帶動股價狂飆，其持股市值已衝破78億元，穩居旺宏最大股東，超越董事長吳敏求。
資料顯示，沈學榮目前透過「居磁工業」及「元大商業銀行受託信託財產專戶」兩大名義持有旺宏股票，合計約5萬1435張，推估持股市值已超過78億元。相較之下，吳敏求目前持有約1萬3440張旺宏股票，市值約20.5億元。
根據旺宏最新股東名單，沈學榮透過居磁工業持股約0.93%，另由元大商銀信託財產專戶持有3萬4170張、持股比約1.84%，成為旺宏第一大股東。
其餘主要股東方面，大通託管先進星光先進總合國際股票指數基金投資專戶持有2萬5097張、持股比1.35%，為第二大股東；新制勞工退休基金持有2萬4583張、持股1.32%，排名第三；大通託管梵加德新興市場股票指數基金投資專戶持股2萬2639張，排名第四。
此外，旺宏旗下順盈投資持股2萬2587張、持股比1.22%，排名第五；美商摩根大通台北分行受託保管羅貝可資本成長基金投資專戶持股2萬2170張、持股比1.19%，排名第六；國泰人壽則以2萬1526張持股位居第七大股東。
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