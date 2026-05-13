努力值得更好！永慶房屋贊助世新女排圓夢　再推「薪自由」助新鮮人首年每月領6萬

▲永慶房屋業務新人享「前12個月保障每月6萬」，力挺新鮮人打破薪水天花板。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

畢業季即將來臨，新鮮人面對職場第一份薪水，該如何打破低薪天花板？根據《yes123》求職網調查，2026年大學畢業生平均起薪約3.4萬元，與新期待薪資存在落差。為了力挺青年追夢，永慶房屋推出「薪自由」人才招募方案，提供業務新人「前12個月每月6萬」的超狂保障收入，日前更前進世新大學校園徵才，直球對決求職者需求。

超暖心！永慶為世新女排設計專屬應援

永慶房屋不僅在職涯上助攻，更積極投入資源培育年輕運動員。身為世新大學女子排球校隊的官方贊助企業，為了慶祝世新女排以黑馬之姿，首年參賽即勇奪UVL大專排球聯賽公開一級門票，永慶主動為每位隊員設計「專屬似顏繪」運動服，將球員在賽場上的英姿轉化為獨一無二的禮物。

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，這份心意呼應了「讓你的特質更有價值」的職場文化，深信不同背景的年輕人，只要放對位置、給予資源，都能發揮專業價值，在屬於自己的舞台發光發熱。

▲永慶房屋積極投入資源培育年輕運動員，為世新女排官方贊助企業。

▲世新女排首年參賽即勇奪UVL大專排球聯賽公開二級亞軍。

「真保障」月領6萬不綁約 打破業務單打獨鬥刻板印象

永慶房屋提供業務新人「前12個月每月6萬」保障收入，且不需綁約、中途離職無需賠款，即使業績沒有達標也領得到。搭配360小時專業課程、考照培訓、一對一師徒制等完整新人教育，打破傳統業務無底薪、單打獨鬥的刻板印象，由專屬師父帶領新人從做中學，讓新人能無後顧之憂安心學習。

「我們不是找已經會的人，是在培養想成功的人。」塗振宏強調，這份長達一年的保障收入福利，源自於永慶強大的品牌力與團隊合作文化，讓新人即便是從零開始，同樣擁有成交機會，大膽追求年薪百萬。

世新校友、現任永慶房屋業務副理林書毅也分享，傳播背景讓他懂得傾聽與溝通，加入永慶後，透過師徒制訓練，成功將個人特質轉化為專業戰力。且永慶房屋品牌響亮，能為團隊帶來穩定客源，「先誠實再成交」服務理念也幫助他更順利跟客戶建立良好互動與信賴。

在永慶房屋有許多跨域人才，融合自身專長轉化為服務優勢，為自己創造成功機會。林書毅鼓勵有志挑戰高薪的新鮮人，務必投遞履歷、爭取面試，親自體驗永慶對人才的支持，只要有想成功的心，永慶房屋就是圓夢的最佳助攻手。

▲世新校友林書毅轉職永慶房屋經紀人員，收穫百萬年薪、幸福成家。



