快訊／記憶體群聯前4月暴賺逾10個股本　今年來漲逾8成

▲群聯電子執行長潘健成。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

記憶體大廠群聯（8299）今（13）日因股價波動達資訊揭露規範，提前公告4月自結獲利，單月稅後純益76.4億元，每股稅後純益（EPS）高達34.56元，累計前4月稅後純益突破103.36元，大賺逾10個股本。

群聯今日以下跌105元或3.85%、每股2620元作收，但今年以來股價上漲1170元或80.69%，業績與股價雙雙飆升，遭主管機關盯上。

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群聯日前指出，目前全球NAND市場供給依舊相當吃緊，NAND價格持續上升已成為產業事實，且短中期內尚未看到明顯舒緩跡象。主要原因在於全球NAND原廠對於資本支出與擴產態度仍維持保守謹慎，同時AI推論（AI Inference）所產生的資料量正快速爆發，AI應用也逐漸從模型訓練走向大規模推論與落地部署，使AI基礎架構逐漸轉變為「Data/Storage Centric（資料與儲存為核心）」的新型態架構，進一步推升市場對高容量、高效能NAND儲存需求的快速成長。

群聯電子執行長潘健成也表示，群聯的核心競爭力，從來都不是建立在低價庫存操作，而是建立在長期技術領先、完整客製化能力，以及協助客戶共同創造高附加價值產品與解決方案。群聯已逐步從傳統NAND控制晶片與NAND儲存方案公司，轉型成為AI 儲存基礎架構暨邊緣 AI 運算平台供應商。未來包括群聯獨家的AI Data Platform、企業級SSD、aiDAPTIV技術方案以及AI軟體等AI-Ecosystem相關方案，都將成為群聯未來重要的成長動能。