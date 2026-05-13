從聯賣到AI！永慶加盟總部三大優勢　助攻加盟夥伴擴展事業版圖

▲永慶加盟總部以聯賣、科技、資源三大競爭力，成為加盟店東擴展規模最強後盾。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

面對房地產市場的劇烈變動與數位轉型，永慶加盟總部在2026年初展現強大的助攻決心。永慶加盟四品牌—永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋及台慶不動產，在過去兩年內全台新展店數突破375家，亮眼表現背後核心在於總部構築的「聯賣、科技、資源」三大戰略優勢。永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，房仲業已進入汰弱留強的階段，市場低谷正是擴張規模、搶先布局地段與人才的最佳時機，透過最強大的創業平台，協助加盟店東長在變局中穩健前行。

店東長能夠信心展店的首要支柱，是發展成熟且規範嚴謹的「真聯賣機制」。全台加盟店透過跨品牌、跨區域的高效對接，讓新店甫開幕即可共享超過25萬件的待售物件，大幅縮短創業初期的摸索。數據顯示，過去兩年永慶加盟四品牌全台業績累計達639億元，其中聯賣業績便貢獻高達251億元，佔比近4成。這種「一家委託、全台聯賣」的模式不僅強化了成交速度，更形成「店數越多、成交越快」的良性生態系，有效協助夥伴對抗景氣波動的風險。

在數位賦能方面，永慶加盟總部持續領先市場，於今年3月率先推出「AI煥裝、AI清空、AI導覽」三大創新功能。透過AI技術優化賞屋體驗，經紀人員能提供更精確的空間建議，進而減少無效帶看、縮短成交天數。此外，結合數據化管理的《i智慧Pro》系統與隨時辦公的《行動智能經紀人APP》，讓房仲經營從傳統經驗走向精準決策。這種由AI領航的科技工具，不僅縮短了成交的最後一哩路，更讓加盟夥伴在數位競爭環境中保持領先優勢。

針對房仲業最重視的人才戰力，永慶於4月啟動兩大培育計畫，包含針對擴張經營的「擴大事業版圖研習會」，以及累積培訓超過2,500人的「房仲經營管理師」課程。除了實體研習，更輔以擁有1,700堂專業內容的〈i學苑〉線上平台與即時的業務戰技訓練，全台參與人數高達28,900人。透過完整的資源挹注與績優店東的成功心法傳承，永慶成功將基層業務轉化為具備經營思維的領袖，確保服務水準的一致性，並在高點到來前完成人力儲備，攜手開創事業高峰。

▲無畏市場波動！加盟四品牌過去兩年新展逾375店，加盟總部將趁勢追擊，趁低谷期完成全台戰略布局，掌握下一波景氣回升動能。

▲永慶加盟總部主辦各式經營課程，邀請指標店東分享成功關鍵，實踐集團資源共享與共好目標。