AI助攻打破找房僵局！永慶「i特助」智慧推播　助買方圓夢購屋

▲找房不再滑到眼花！永慶房屋「i特助」AI智慧篩選，精準推薦符合需求的理想物件，讓購屋決策效率倍增。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

隨著AI科技導入不動產服務，傳統購屋模式正迎來重大變革。永慶房屋在LINE平台推出的「i特助」AI工具，透過智慧篩選與即時自動推播功能，搭配第一線經紀人員的專業建議，成功協助多位買方突破找房僵局。永慶房屋文山興隆直營店、曾多次榮登百萬戰將的經紀人員黃世瑋，近期便分享如何利用這項工具，成功協助一名預算及區域受限的客戶圓夢購屋。

黃世瑋表示，該名客戶因空間不足需購屋，但為了就近照顧長輩，最初鎖定老家周邊、2至3樓且總價1,500萬元內的公寓。然而在區域與條件的雙重限縮下，市場物件極其稀缺，找房進度一度停滯。為打破困境，黃世瑋協助買方建立「i特助買屋服務群組」，設定包含區域、價格與產品類型等標籤。系統隨後啟動自動化推播，讓買方無需手動搜尋，即可掌握最新物件，大幅降低時間成本。

在服務過程中，黃世瑋觀察到買方的需求標籤過於限縮，致使錯失優質物件。他藉由分析「i特助」推播的每一筆資訊，引導買方區分「想要」與「必要」的差異。在專業分析下，買方與家人達成共識，適度放寬限制，黃世瑋也同步在系統中動態修正標籤、優化搜尋邏輯。最終在「AI推播」與「專業判斷」的雙重輔助下，成功媒合到機能更佳、格局更理想的房屋。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，「i特助」的核心優勢在於將龐大資料庫轉化為即時分析，並賦予經紀人員動態調整搜尋方向的權限，這不僅縮短了消費者的決策期，也讓媒合更加精準。目前永慶房屋已投入超過300人的數位團隊，持續優化AI科技與一線服務的結合，讓購屋過程更透明、高效。

▲「i特助」功能多樣，消費者能在LINE群組中查詢物件、社區追蹤、預約看屋，快速又便利。

▲i特助協助購售屋一覽表。



