雙北電梯大樓哪裡最便宜？小資買房懶人包　千萬就能當台北人！

▲永慶房屋YouTube頻道每周為消費者追蹤房市趨勢與房價數據。（圖／永慶房屋提供）

財經中心／綜合報導

選對路段，也有機會用平價買到台北市的住宅嗎？永慶房屋YouTube頻道統計雙北市「最低總價電梯大樓」實價登錄，發現台北市北投區一路段，花費千萬出頭就能成功買房，平均單價不用5字頭。新北市還有平均單價在2至3字頭的電梯大樓，而且靠近傳統市區，房價相當實惠。

影片指出，台北市近一年最便宜的電梯大樓路段，就在北投的｢溫泉路｣，位在山腰、加上屋齡較高

平均總價只要1017千萬，小資購屋族也能負擔；若想選擇市區路段，中山區的｢林森北路」也有許多小坪數的電梯大樓，比起周邊蛋黃區，入手門檻更好達標。

此外，新北市淡水區的「學府路」、「北新路」和「新春街」，平均購屋總價不用千萬，靠近淡水舊市區，因此生活機能成熟，只是開發時間早、屋齡較高，離捷運站也稍微有段路程。同時，永慶也很推薦中和區的｢景平路｣，沿線有4個捷運站，未來會串接中和新蘆線、環狀線與萬大線，成為新北市現階段買氣最集中的路段。

還想看雙北市電梯大樓有哪些「低總價」路段，可點擊影片連結看完整版：

買房賣房看不準？房價走勢搞不懂？就看《房產趨勢聽永慶》帶民眾深入解析房市趨勢！詳情請參考：