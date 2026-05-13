夫妻合併報稅多繳1倍！她嘆「根本懲罰已婚」　一票也超有感

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

報稅季來臨，不少人忙著試算稅額，不過有女網友近日卻崩潰發文，直呼「繳稅季就是在懲罰已結婚的人。」她表示，原本自己和先生若分開計算，兩人加起來只要繳4萬多元，但因為夫妻依法得合併申報，結果不管怎麼試算，稅金都直接翻倍，讓她忍不住傻眼，「沒結婚不會生孩子，結婚後要繳更多，真是會謝。」

原PO在Threads表示，自己和先生收入級距相同，原本各自都有節稅方式，像是先生用房貸扣除額、她則扶養媽媽，都能各自降一個級距；沒想到合併申報後，即便選擇「薪資分開計算」，並同樣套用房屋與扶養扣除，總稅金還是比單身時分開報更高。

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她也透露，自己是新婚第二年，一度誤以為能分開申報，結果系統還顯示「已經繳過」，後來才發現夫妻依法仍須合併報稅。她還提醒夫妻結婚第二年後，除非特殊原因，一定要報稅在同一單，不然會被罰款，也直嘆「可以少繳傻子才多繳，啊系統給我五種方案，都比我們單身繳的高啊！」

一票超有感「今年差了兩倍以上」

貼文曝光後，不少已婚網友也超有感，「我也遇到這情況，我跟先生分開都可以退稅，合併後變成要繳稅」、「這也是我今年的心聲，差了兩倍以上」、「以前大學稅法老師就說這是中華民國對婚姻的懲罰稅，沒想到都2026年了還沒改」、「如果夫妻分別都有一間房貸，結婚只能申報其中比較高的那間抵稅，沒結婚就分別都能抵稅。」

也有不少人提到其他制度問題，「租屋補助也是這樣，夫妻只能申請一份，男女朋友卻能申請兩份」、「新青安也是，戶政事務所甚至叫我先離婚買房，再登記回來。」

不過也有人認為，問題其實和累進稅率有關，「雙薪夫妻收入接近，本來就容易被推進更高級距」、「其實邏輯上沒有大問題，就是鼓勵你結婚後生小孩。」留言區也出現不少苦中作樂的聲音，「這就是愛情的代價」、「結婚沒好處」、「婚姻無子懲罰」、「不要難過，有的夫妻要繳150幾萬，這樣心情有沒有比較好？」