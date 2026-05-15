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AI將取代房仲？永慶房屋：AI越發達、越凸顯房仲「人」的價值

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶房屋。（圖／永慶房屋）

▲永慶房產集團資訊部協理呂學堯日前受邀至國立政治大學地政學系，分析房仲業中的AI發展趨勢。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

當房仲產業擁抱生成式AI的時候，AI會取代房仲？還是讓房仲工作更高效、收入更高？「科技房仲」永慶房產集團資訊部協理呂學堯日前受邀至國立政治大學地政學系主講「房仲產業的AI應用」講座，與同學分享房仲產業的AI發展趨勢。

講座從「AI會不會取代房仲？」的核心問題開始，呂學堯指出，AI雖然可以協助資訊整理與初步分析建議，但購售屋過程當中涉及的探索需求、價值判斷、消費者行為觀察等關鍵環節，仍需仰賴經紀人員的專業與經驗。「房屋交易不僅是數據決策，更涉及對人性與生活需求的理解，這正是房仲服務的核心價值所在。」呂學堯表示。因此即使AI越來越強，真正影響成交的關鍵，仍然是「人對人的理解」。

人工智慧幫助房仲創造更多業績

既然AI無法取代房仲「人」的角色，AI在房仲產業中又扮演什麼樣的角色？呂學堯指出，AI就像是房仲的助理，能夠大幅提升經紀人員的工作效率，讓經紀人員去做更有價值的事情。例如：傳統的人工找房過程往往耗費經紀人員大量時間，但是透過永慶房屋的「AI智能配對系統」，能夠根據消費者需求自動推薦適合的房子，經紀人員就可以有更多時間進行房屋優劣勢比較、屋況檢查、行情分析等工作，讓服務更細緻完整。

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶房屋。（圖／永慶房屋）

▲永慶房屋運用生成式AI，推出「永慶AI特助」讓消費者用問的就能找房，減輕經紀人員的工作壓力。

近年來隨著生成式AI的進步，永慶房屋更領先產業推出「永慶AI特助」，這項AI科技能夠理解客戶對於理想房屋的敘述，消費者只需要像聊天一樣發問，「永慶AI特助」就能為消費者推薦房屋，找到喜歡的物件後，再由經紀人員進行帶看服務與專業諮詢等高價值工作。呂學堯指出，透過「永慶AI特助」，永慶房屋成功打造出真人和AI的「人機協作」服務模式，不只減輕經紀人員的工作負擔與壓力、提升工作效率和服務精準度，還可以幫助經紀人員一次服務更多客戶，帶來更多成交和業績獎金。

AI用大數據提升新人經驗值！

面對AI趨勢，永慶房屋不僅將科技應用於服務端，也積極導入內部培育體系，不僅翻轉傳統房仲過去高工時、高勞力的工作型態，更結合數據分析與人才適配，幫助夥伴快速找到工作方向，更能夠根據自身志趣和能力，找到最適合自己的職涯發展路徑。

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶房屋。（圖／永慶房屋）

▲在永慶AI科技的幫助下，快速提升經紀人員的服務效率，也帶來更多成交機會和業績獎金。

呂學堯指出，永慶自行研發的「AI智能教練」系統，可協助經紀人員快速掌握房產知識、釐清工作重點，並自動規劃任務優先順序。透過AI的指引與經驗模型，有機會提升經紀人員約2年的業務功力，經紀人員能精準聚焦關鍵行動，讓業務新人也能順利推進服務進度，將更多心力投入在客戶經營與高品質服務上，進一步提升成交機會。系統也會分析同仁的長處，並安排相對應的工作和訓練，幫助夥伴快速上手服務，獲得成就感。

AI和制度雙重搭配　永慶助新人快速成功

除了智慧化的培訓系統，永慶房屋更搭配「業務新人首年最高72萬元」的收入保障，降低入行初期的不確定性，讓新鮮人與轉職者能更安心投入房仲職涯發展，快速獲得成功。另一方面，永慶房屋完善的AI房產科技，能夠有效的降低經紀人員的工時、提升效率，因此永慶房屋能夠推動「彈性工作8小時」與「月休最高10天」制度，讓經紀人員透過科技工具創造更高業績與收入之餘，還能兼顧生活品質。

呂學堯分享，面對AI的發展趨勢，永慶投入大量心力到AI房產科技的研發與創新，引領產業走入「AI房仲」時代，打造兼具效率、收入與工作生活平衡的職場環境。

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶房屋。（圖／永慶房屋）

▲永慶房屋提供「業務新人首年最高72萬元」的收入保障，再搭配AI科技和AI培訓系統，幫助新鮮人與轉職者快速獲得成功。


 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶安心買賣屋永慶房屋

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