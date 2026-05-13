北高台積電「工程師宿舍區」成形　在地：3年房價漲3成

▲台積電楠梓廠還沒全面量產，左營高鐵生活圈已被外界視為「工程師宿舍區」。（圖／有巢氏房屋左營重和自由加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

台積電楠梓廠還沒全面量產，左營高鐵生活圈已被外界視為「工程師宿舍區」！該區不但有高鐵、台鐵、捷運三鐵共構，加上陽明交大、清華大學高雄校區設立，齊聚科技人才、產學資源與通勤機能，專家表示，推升房價3年漲2~3成，目前10年內大樓普遍站上4字頭。

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▲高鐵生活圈已有陽明交大、清華大學高雄校區，開始招生後進一步帶動科技人才與產學聚落成形。（圖／有巢氏房屋左營重和自由加盟店提供）

有巢氏房屋左營重和自由加盟店店東曾信桓表示，左營高鐵特區因具備高鐵、台鐵、捷運三鐵共構優勢，原本就是北高雄重要交通門戶，近年隨著台積電進駐南科楠梓園區，加上高市府推動「S廊帶」、「高鐵科技之心」等重大建設，區域逐漸從交通樞紐，轉型為北高雄科技商務核心。

曾信桓分析，左營高鐵生活圈除了承接台積電設廠後的工程師居住需求外，已有陽明交大、清華大學高雄校區，開始招生後進一步帶動科技人才與產學聚落成形，未來不只住宅需求增加，也有機會發展A級辦公室、商務旅館等高端商業機能。

▲近期因第2戶貸款條件略為放寬，來人雖然還沒回到信用管制前高峰，但剛性自住需求仍相當穩定。（圖／有巢氏房屋左營重和自由加盟店提供）

曾信桓指出，目前區域買盤仍以自住需求為主，主力產品集中在屋齡5~10年的電梯大樓，成交單價普遍落在每坪40~50萬元之間，部分新成屋已出現5字頭行情。曾信桓說：「若與3年前相比，當時10年內大樓單價約落在每坪30~33萬元，如今已站上4字頭，3年來房價漲幅約2~3成。」

至於近期市場狀況，曾信桓表示，央行第七波信用管制後，購屋族一度轉趨觀望，不過近期因第2戶貸款條件略為放寬，換屋族自備款壓力減輕，也讓市場買氣逐漸回溫。他透露，目前來客量相較去年增加約2~3成，雖然還沒回到信用管制前高峰，但剛性自住需求仍相當穩定。

▲有巢氏房屋左營重和自由加盟店店東曾信桓表示，台股位處高檔，短期內使房市買氣呈現「一半回流、一半觀望」的狀態。（圖／有巢氏房屋左營重和自由加盟店提供）

目前高鐵生活圈主流產品，2房含車位總價約1200萬元上下，3房含車位則約1600萬元上下，屋齡多以10年內產品最受青睞。

曾信桓指出，近期市場也出現部分「股轉房」現象，由於台股位處高檔，不少投資人選擇先適度獲利了結，將獲利資金轉回房市；不過也有不少資金仍停留在股市，以致短期內房市買氣呈現「一半回流、一半觀望」的狀態。

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