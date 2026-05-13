新興首季EPS0.66元　第二季因油輪運價高漲與賣船利益EPS上看3元

▲新興航運旗下的超大型油輪第二季運價飆生拉升獲利。（圖／新興提供）
記者張佩芬／台北報導
新興航運(2605)今(13)日公布2026年第一季營運成果，合併營業收入為新台幣13.67億元，年增44%；稅前淨利5373萬元；歸屬於母公司業主之稅後純益為3873萬元，EPS0.66元。第二季因為有賣船利益貢獻稅前EPS約2.25元，加上超大型油輪(VLCC)運價飆漲，海岬型運價也已上漲八成，法人估計第二季單季EPS上看3元。
新興4月合併營收為4.03億元，年減5.46%；累計1至4月合併營收為17.71億元，年增29.13%。若以美元管理報表觀察，4月總收入為美元1274.4萬美元，累計1至4月總收入為5595.8萬 元，年增34.0%。
超大型油輪高登輪(Kondor)已於4月完成交船予買方，4月未認列營業收入；其處分利益預計於第二季認列，估計約3200萬美元，稅前貢獻EPS約1.70元。
另海岬型青山輪(Chin Shan)出售交易金額為2020萬美元，預計處分利益約1035萬美元，貢獻稅前EPS約0.55元；本交易預計於今年5月下旬至6月底間完成，相關損益預計於第二季認列。
兩項船舶處分合計預估處分利益約4200萬美元，合計貢獻稅前EPS約2.25元；實際金額仍將依最終交船日、帳列成本、交易費用及實際匯率認列結果為準。
2026年第一季營運與財務表現第一季營運表現明顯改善，主要反映油輪市場自2026年初以來運價維持較佳水準，VLCC船隊收益表現強勁；同時，船隊整體維持高利用率，營運成本控制及利息收入亦對獲利形成正面貢獻。
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