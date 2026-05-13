台中銀行腳宣導抵達豐原翁子里　以信託與詐騙防制守護在地長輩

▲台中銀行深入豐原翁子里舉辦信託防詐宣導，現場民眾響應熱烈。圖為立法院副院長江啟臣服務處特助羅益奇（左起）、翁子里里長連佳振、台中銀副總經理鄭榮國、信託部協理易吉星。（圖／台中銀行提供）

財經中心／綜合報導

台中銀行積極響應金管會及信託公會辦理「村里辦信託宣導行腳計畫」與「方舟啟航計畫」，今年度巡迴宣導活動已於2月全面展開，迄今已在全國各鄰里及偏鄉地區辦理32場次，並持續增加中。今（5/13）日上午，由該行副總經理鄭榮國親自領軍，帶領信託部、法務暨法令遵循部於豐原區翁子里活動中心舉辦「信託來幫忙—保財產、遠風險、顧生活」、「樂齡相伴不孤單、防詐守護在身邊」的宣導活動，落實關懷弱勢的社會公益責任。

本次活動吸引眾多里民參與，該行針對「安養信託」、「保險金信託」、「詐騙防制」、「中央存款保險」及「住宅火災地震保險」等主題進行解析，教導民眾如何保護自己的財產不被詐騙侵擾，或透過信託機制來確保財產用在自己的退休生活，協助鄉親建構金融與財產安全防護網。

副總經理鄭榮國表示：「台中銀行始終堅持誠信經營，致力於建構公平金融環境。我們體認到無論是高齡者或一般民眾，面對目前金融環境多元化發展時的挑戰。我們用最淺顯易懂的方式，將正確的金融常識、詐騙防制與消費者保護等帶給每一位鄉親。透過落實公平待客與金融消費者保護，希望能降低金融資訊落差，讓普惠金融的精神深入社會各個角落。」

為貫徹「以客為尊」的精神，信託部易吉星協理也在現場帶領團隊與里民互動，逐一為民眾提供專業建議與解答；法遵部的詐騙防制內容也引起現場民眾的討論，紛紛表示透過銀行的主動出擊，讓他們在面對生活中的理財規劃與詐騙防護時，感到更加安心與被尊重。

此外，由於詐騙手法層出不窮，對於個人財產及社會安定造成嚴重影響。如何「防詐、阻詐、懲詐」一直是該行保護消費者的核心目標，積極運用各項先進科技，提升風險辨識能力，從而提高整體防詐效果。

台中銀行強調，2026年度的巡迴宣導活動將持續落實於全國各區，未來將繼續配合主管機關政策，不斷提升服務品質與商品創新。該行亦會持續將所提供的優質金融服務價值轉化為對土地的長久守護，帶給消費者更專業、公平且體貼的金融體驗。