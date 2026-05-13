收詐騙信「發票中獎1000元」！她抓出5疑點自救：網址認.gov.tw

▲詐騙郵件。（圖／網友提供）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，收到一封「114年度發票資料結算」為題的郵件，內容提到發票紀錄有最新異動，中了1000元，並要求點擊連結確認。點進網址後，要求輸入手機號碼、驗證碼以及信用卡號，沒想到竟然是詐騙，「手機號碼、驗證碼亂打0857也能登入」，並列出5疑點，提醒大家多留意。

女網友＠yui_raf_0306 在Threads發文，郵件標題寫著「114年度發票資料結算完成」，提到系統偵測到發票紀錄有最新異動，中獎1000元，要求收件人點擊下方連結確認，若逾期未處理可能影響後續權益。

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發票中獎通知信 要求點連結確認



點進網址後，畫面顯示「財政部電子發票整合服務平台」，除了填寫手機號碼、驗證碼之外，還要輸入信用卡卡號，她立刻發現不對勁，「各位小心啊！嚇死，手機號碼、驗證碼亂打0857，也能登入」，原來這是詐騙網站。

她也分析5疑點，提醒大家注意，包含信件內容不明、寄件人似乎來自韓國網域、網址未出現gov、電話號碼亂打也能下一步，以及要填寫信用卡號，「請警鈴大響」，希望把資訊擴散出去，避免更多人受害。

要求填信用卡號要警覺

貼文曝光，網友表示，「看到要輸入信用卡號，是個正常人應該都知道是詐騙」、「這類型網頁很好測試，去點看看其他的選項，基本上都不會跳到別的頁面」、「中獎發票不會要填寫信用卡號，所以這就是詐騙無誤」、「我早上也有收到欸，光看信件內容覺得很像詐騙」、「我現在就是養成習慣，先檢查寄信人還有完全不點信箱跟簡訊裡面的連結，我都會直接到信件裡面提到的原網站去確認資訊是否屬實」。

對此，財政部今年1月也發文提醒，「假借電商平台名義通知發票中獎」是詐騙集團近年來的慣用手法之一，話術百百種，目的就是要誘騙民眾點擊連結，進入偽冒「財政部電子發票整合服務平台」的網頁，輸入信用卡資訊。識詐只要1招，看清楚「財政部電子發票整合服務平台」正確的電子信箱及官網網址，結尾都是政府機關專用「.gov.tw」，其他都是詐騙！

．本文經「網友＠yui_raf_0306」授權轉載。