「八重山丸」5月28日首航基隆-石垣島　夜發晨抵來回都省住宿費

▲基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」共有7種房型。（圖／華岡集團提供）

記者張佩芬／台北報導

連結台灣基隆與日本石垣島的全新海上交通航線「八重山丸(YAIMA MARU)」，正式宣布將於 5月28日(週四)在基隆港舉行隆重的首航典禮。首發航班預計於當晚23:00至24:00間揚帆啟航，正式開啟台日間中短程海運的全新篇章。正式開賣日為5月15日。船隻夜發晨抵，來回都省一晚住宿。

該輪在台總代理華岡船務指出，乘客一覺醒來就到石垣島，早晨8點準時登島，「八重山丸」採「夜發晨抵」模式，不僅讓旅客省下一晚住宿費用，更特別優化航行時間，確保旅客在早上 8點抵達石垣港。下船後即可銜接早午餐與完整的一日行程，無需浪費任何觀光時間。

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第一階段試營運期5月28日至6月底，每周固定一班(週四出發，週一返台)，去程每週四深夜 23：00-24：00基隆港出發，週五早上08:00抵達石垣港。回程每週日晚間21：00石垣港出發，週一早上08：00抵達基隆港。該航程僅需請假週五或週一，即可享受最完整的週末石垣島之旅。

▼「八重山丸渡輪」的皇家套房。（圖／華岡集團提供）

第二階段正式營運期自7月份起，規模升級，每週提供雙航班服務，航班A：每週二深夜出發，週三早上08:00抵達石垣島。航班B：每週四深夜出發，週五早上08:00抵達石垣島。增班後，旅客可靈活組合3至5天不等的跳島行程，暑假旅遊彈性大大提升。

為慶祝航線開通，營運方特別推出「試營運淡季優惠票價」。自5月28日起至6月底止，不論是適合背包客的經濟通鋪，或是家庭出遊首選的舒適套房，皆提供有感促銷折扣，讓石垣島海島之旅更加親民、輕鬆成行。

▼「八重山丸」的標準房。（圖／華岡集團提供）

據了解，這艘船原本規畫今年年初的寒假開航，但因考慮船隻接近年度大檢，決定先完成大檢再首航，以免開開停停，讓不少揹包客引頸期盼。

船隻淡季促銷價通鋪單程2000元、標準房2700-3400元，旺季通鋪單程2800元，標準房4200-4900元。