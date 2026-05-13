外資調節434億連4賣　大砍00403A逾77萬張

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國公布4月消費者物價指數（CPI）年增率3.8%，較市場預期來得高，通膨壓力升高，昨（12）日美股收跌，今（13）日台股震盪拉回收黑，外資續砍434.29億元，連四賣，而甫掛牌主動式台股ETF-統一台股升級50（00403A）遭外資套牢調節77.8萬張，合計兩天下來，賣超張數達110萬張之多。

台股進入第一季財報公布密集期，部份高價股獲利表現被市場用放大鏡檢視，稍有風吹草動，股價就呈現拉回，加上指數大漲一段累積獲利了結賣壓有待宣洩，指數開低走低，終場下跌523點或跌幅1.25%，以41374.5點作收，成交金額為1.2兆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日三大法人呈現土洋對作，根據證交所資料顯示，外資賣超434.29億元，連四賣；投信因00403A進場布局效應，買超256.64億元，為史上第四大單日買超；自營商合計賣超為302.65億元，其中自行買賣部分賣超51.46億元，避險方面賣超251.19億元，合計賣超為480.5億元。

00403A掛牌首日，受到投資人買盤強力追棒，溢價幅度5.57%，這也提供外資套牢空間，昨日賣超32.7萬多張，今日賣超張數高達77.8萬張，連續兩天居外資調節最大個股。

把ETF排除在外，股價甫重返百元聯電（2330）成為今日外資賣超第一名個股，調節張數4萬6068張，賣超第二～十名個股、張數，分別為華通（2313）4萬695張、康舒（6282）2萬3665張、彩晶（6116）2萬3394張、中鋼（2002）1萬9116張、台玻（1802）1萬8637張、力積電（6770） 1萬5001張、神達（3706）1萬4959張、台泥（1101）1萬3902張、南亞（1303）1萬3332張。

外資買超前十大名個股、張數，分別為群創（3481）12萬7239張、台新新光金（2887）6萬1779張、英業達（2356）買超6萬647張、友達（2409）5萬6470張、仁寶（2324）4萬7610張、旺宏（2337）4萬228張、臻鼎-KY（4958）2萬3972張、鴻海（2317）2萬1568張、中信金（2891）1萬6659張、凱基金（2883）1萬5518張。

