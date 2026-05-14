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00403A爆紅溢價！專家示警「現買現虧」　別在高點閉眼追ETF

▲▼19日台股在權值股台積電的帶頭領軍下，開低走高終場上漲335.81點，台積電更是創下1760元的新天價。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊智雯／綜合報導

台股ETF熱潮不減，主動式產品更成為資金追逐的「新寵」。繼00981A ETF繳出亮眼績效後，新掛牌的00403A ETF一上市即引爆搶購潮，市場甚至出現約5%溢價，引發財經專家集體示警「先別急著追價」。對此，國票證券孫嘉明經理也進一步解析背後資金邏輯與風險，提醒投資人留意市場過熱訊號。

熱度背後隱藏風險，以00403A為例，掛牌初期一度出現約4%至5%溢價，等同投資人用104元買進淨值僅100元的資產，國票證券孫嘉明經理也提醒「現在進場等於現買現虧，要等成分股漲5%你才算回本」，他指出，傳統被動型 ETF（如0050）的溢價通常會控制在0.1%左右，超過1%就算高，ETF溢價現象多半出現在短期資金過度集中、投資人情緒升溫時，若在高溢價時進場，等同一開始就承擔潛在損失，當市場過熱時急著進場，勝率反而會明顯降低，投資人應避免在情緒最高點追價。

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近期主動式ETF之所以爆紅來自前期產品績效帶動。市場觀察，源於00981A等早期主動式ETF報酬率一度達六至七成，甚至出現「翻倍」行情，吸引大量資金湧入，與傳統被動式ETF不同，主動式ETF採取「資金進來就必須進場布局」的機制，經理人在短時間內需迅速建立持股部位，形成一股不計價的買盤力量，這股資金動能，直接推升台積電供應鏈及AI伺服器相關族群股價，進一步帶動ETF績效上揚，形成「資金推升股價、股價拉高績效、績效再吸引資金」的正向循環。

面對市場熱潮，國票證券孫嘉明經理提出兩大觀察指標：

• 選股策略「選大不選貴」： 觀察市面上00981A與00403A等主動式ETF，前五大持股如台積電、台光電、台達電等重疊性極高，在選股策略上，他建議投資人「誰規模大就找誰買」，規模大的產品通常流動性較佳，且較不易出現劇烈的折溢價波動，加上目前各家投信選股方向高度集中於AI族群，「大者恆大」的趨勢將更加明顯，未來能存活下來的，多半是規模最大、流動性最佳的產品。

• 市場過熱風險示警：目前台股的「巴菲特指標」（市值與GDP比值）已超過 400%，遠高於過往認知的150%過熱門檻。此外，台股指數與十年線的乖離率也處於歷史高點，顯示市場存在高檔震盪或獲利調節的壓力和風險。

針對操作建議，國票證券孫嘉明經理認為在目前的高點位上，「定期定額、分批進場」是較穩健的做法，能有效分散價格風險，避免單次投入卻不幸買在最高點，長期而言，他仍正向看待主動式 ETF 的發展，認為其能協助發掘市場低估且具動能的標的，讓台股結構不再僅由大權值股獨秀，發展更趨健康。

關鍵字： ETF00403A溢價00981A國票證券

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