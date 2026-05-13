3檔「抓去關」新名單！鴻勁6天狂漲1735元　明起處置到5／27

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

台股AI供應鏈人氣延燒，台積電供應鏈設備廠鴻勁（7769）近期股價強勢噴出，今（13）日再度大漲570元、漲幅8.3%，收在每股7440元，盤中一度觸及漲停價7555元，寫下掛牌來新高。不過因短線漲幅過大，遭證交所列入處置股，明（14）日起改採每5分鐘撮合一次，處置期間共10個交易日，一路關到5月27日止。

根據證交所公告，今（13）日列入處置股共有3檔清單如下：

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鴻勁（7769）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達29.52%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達1735元；最近30個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達100.53%。

霖宏（5464）：20分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積最後成交價漲幅達47.51%。

金山電（8042）：20分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積最後成交價漲幅達42.17%。

本土投顧：鴻勁目標價9500元

鴻勁為AI測試設備供應鏈指標股，近期股價強攻，主要反映市場對AI GPU、ASIC、網通與先進封裝測試需求的高度期待。本土投顧指出，鴻勁受惠新一代AI GPU與網通產品持續出貨，1Q26 EPS可望優於預期12%，且隨AI晶片測試需求放大，營運動能有望延續至2028年。

本土投顧分析，鴻勁2026年至2028年產能將以年複合成長率50%擴張，除既有GPU、TPU測試需求外，CPO光電同測、CPU與EV AI晶片等新動能也將陸續挹注。展望2027年，預估營收年增65%，EPS上看219元，並給予買進評等，目標價9500元。

法人分析報告進一步指出，AI晶片持續快速迭代，加上測試時間隨TDP提升同步拉長，將推升FT測試與分選機需求。鴻勁憑藉在AI晶片FT分選機市場的地位，可望受惠測試量提升、規格升級與換機潮，預估2028年EPS有機會達337元，2026年至2028年獲利年複合成長率達63%。

不過，鴻勁股價短線漲幅驚人，6個營業日價差高達1735元，30個營業日漲幅更翻倍，雖然基本面題材強勁，但明起遭列處置、改採5分鐘撮合後，市場追價力道與短線波動仍將成為投資人關注焦點。