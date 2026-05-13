快訊／海岬型船日租今晚漲破4.8萬美元、日漲5.08%　將衝破5萬大關

▲海岬型船運價創2008年來最強的5月新高。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／台北報導

海岬型船現貨市場日租今(13)晚漲到48,433美元，單日上漲2342美元，單日漲幅5.08%，比一般成本價18,000美元高出30,433美元，三位散裝船運市場高階都估計很快就會漲破5萬美元，甚至明日就有機會破5萬，是2023年12月後的新高，更是2008年來最強的5月新高。

業界高階分析，隨著美國和伊朗遲遲無法達成協議，荷莫茲海峽受阻75天仍然不能暢通，除了石油是戰略物資之外，鐵礦石也被視為重要的戰略物資，也是戰後船重建重要材料，成為中國和亞洲主要國家增加採購庫存的新標的，推升了海岬型船舶的運費持續飆漲。

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因荷莫茲海峽封鎖，波斯灣國家石油與天然氣難以出口，今年4月全球海運煤炭流量較去年同期增長6%，其中對中國和印度的煤炭流量下降超過13%，增長主要由對日本、大韓民國和越南的流量推動，這些國家在4月的總流量較去年同期增長22%。

業界認為，即使美伊、俄烏戰爭結束，散裝船運的好行情也不會結束，因為戰後重建更需要散裝船運送相關國家出口的大宗物料，這些國家都是原油、礦產與天然氣的出口大國，另一方面又需要鋼筋、水泥、木材、電器等重建物資。