商研院董座許添財聯手台日韓專家　解鎖AI淨零轉型關鍵

▲左起商研院鄭瑤琳處長、東訊公司田瑛睿總經理、新光三越行銷本部黃韻芝副總經理、商研院張皇珍副院長、商研院王建彬院長、商研院許添財董事長、KIET副院長Dr. Dong hee Lee、KIET講者Dr. Dae-Young Koh、JTREC講者Mr. Tadashi Ishihara、KIET研究員Dr. Eunsun Gil、KIET組長 Dr. Eun Kyo Cho。（圖／商研院提供）

記者張佩芬／台北報導



面對全球淨零排放趨勢與人工智慧(AI)技術的爆發式成長，企業競爭力正迎來關鍵轉折。財團法人商業發展研究院(CDRI)今(13)日舉辦「中小企業數位與永續轉型國際論壇」，由許添財董事長攜手日本、韓國專家與臺灣指標企業代表，共同探討如何在這波雙軸轉型浪潮中，化挑戰為先機，建構永續經營的新藍圖。

論壇由商研院(CDRI)董事長、同時身兼聯合國亞太AFACT主席及台灣代表團團長的許添財揭開序幕，以「台日韓經濟策略合作新契機-數位主權與韌性供應鏈聯盟的共生演化」為題發表專題演講。

他指出，台日韓共同面臨的「地緣政治」、「產業競爭」與「數位隔閡」三大全球經濟挑戰，呼籲三國應邁向「數位主權」與「韌性供應鏈」的戰略同盟。在他所倡議的數位經濟時代下，基於 AI 轉型、綠色轉型與永續發展的「新國際合作主義」框架，台日韓三方的經濟關係將超越零和的產能競爭。這項轉型標誌著從傳統的「代工思維」跨越至「系統輸出」，並以「數位標準」作為隱形黏著劑，致力於解決共同的社會挑戰，促成跨國、跨域產業智能化下的「共生演化」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次論壇特別邀請亞洲重量級智庫專家，包括韓國產業經濟與貿易研究所(KIET)首爾大學科技管理及經濟學專家Dr. Dae-Young Koh深入剖析「韓國企業數位轉型與AI導入現況：決定因素、績效與就業影響及政策啟示」；以及日本觀光情報流通機構(JTREC)前理事長Tadashi Ishihara分享「旅宿業的淨零願景：從永續空間營造到廢棄物管理」實務經驗。

活動壓軸由商研院(CDRI)董事長許添財主持「綜合座談」，與零售通路龍頭新光三越行銷本部黃韻芝副總經理，及資通訊標竿企業東訊股份有限公司田瑛睿總經理展開深度對談。三位與談人妙語如珠、觀點精闢，不僅分享第一線實務經驗與前瞻洞察，更針對現場提問逐一深入回應，現場互動熱烈。

論壇最後，許添財總結強調，我們必須建立以數位主權與韌性供應鏈為核心的策略聯盟。在「新國際合作主義」框架下，台、日、韓三國將超越零和競爭，透過 AI 與綠色創新實現「協同演進」，共同應對社會挑戰並促進跨國智慧發展。

作為國家級智庫，商研院致力協助中小企業突破規模與數據瓶頸，攜手建構數位韌性，在邁向 2050 淨零排放的過程中，確保經濟成長與環境永續並進，達成雙贏局面。

論壇吸引逾兩百位產官學研代表線上線下共同參與，現場交流氣氛熱絡，與會者反應踴躍，充分展現臺灣企業面對數位轉型與AI浪潮下的創新動能與產業韌性，也為本次論壇畫下圓滿且精彩的句點。