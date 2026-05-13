美股盤前變臉！最新通膨數據高得嚇人　標普500期貨由紅翻黑

▲市場預期美國最新通膨數據提高升息機率，進一步成為美股利空。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

美股期貨周三盤前震盪，標普500期貨在美國最新通膨數據公布後由紅翻黑，主因4月生產者物價指數（PPI）全面高於市場預期，再度引發投資人對通膨升溫的擔憂，也強化市場對聯準會（Fed）今年維持利率不變的預期。

據《路透社》報導，美國勞工部公布最新數據顯示，4月生產者物價指數年增6%，高於路透訪調經濟學家預估的4.9%；月增率則達1.4%，也遠高於市場預期的0.5%，顯示上游物價壓力明顯升溫。

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扣除波動較大的食品與能源後，4月核心PPI年增5.2%，高於市場預估的4.3%；月增率為1%，同樣高於預期的0.3%，凸顯通膨壓力仍具黏性。

此外，扣除食品、能源及貿易服務後的「雙核心PPI」月增0.6%，追平去年10月以來水準；年增幅則達4.4%，創下2023年2月以來最大升幅，進一步加深市場對物價降溫進度停滯的疑慮。

台北時間13日晚間8點32分，道瓊E-mini期貨下跌270點，跌幅0.54%；標普500 E-mini期貨下跌3.75點，跌幅0.05%；那斯達克100 E-mini期貨則上漲125.5點，漲幅0.43%。