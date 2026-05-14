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一文看5家金控前4月獲利　 股海淘金元大金賺進214億元、EPS 1.64元

▲元大金控大樓,元大金,元大投信,元大。（圖／ETtoday資料照）

▲元大金前4月EPS 1.64元。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

5家金控公司公布4月獲利自結數，受惠台股4月價量齊揚大漲7200點之多，元大金（2885）4月稅後淨利75.04億元，累計前4月稅後淨利219.13億元，年增145%，係為5家金控公司成長幅度最大者，每股稅後盈餘（EPS）為1.64元，暫居5家公控之首，而凱基金（2883）、永豐金（2890）前4月EPS都超過1元水準，分別為1.04元、1.09元。

▲▼4月5家金控獲利。（AI協作圖／記者巫彩蓮製作，經編輯審核）

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▲4月5家金控獲利。（AI協作圖／記者巫彩蓮製作，經編輯審核）

元大金自結4月稅後淨利75.04億元，累計前4月稅後淨利219.13億元，EPS為1.64元，旗下證券、銀行、期貨、人壽、投信等5大子公司累計前4月稅後淨利皆創歷史新高。

台股交易動能熱絡，4月日均量續破1.2兆元，創歷年新高，帶動核心子公司元大證經紀手收大幅成長，4月稅後淨利52.44億元，年增率267%，累計前4月稅後淨利139.8億元，年增159.2%；元大銀4月主要獲利來源仍為利息淨收益及財管手收，4月稅後淨利12.12億元，年增幅達70.7%，前4月稅後淨利49億元，年增50.6%。

元大人壽4月稅後淨利回升至6.23億元，前4月稅後淨利19.14億元；元大期貨4月稅後淨利2.07億元，前4月稅後淨利9.07億元，年增率達10.3%；元大投信4月稅後淨利為4.94億元，年增率為53.4%，前4月稅後淨利為17.85億元，年增率35.6%。

凱基金4月稅後淨利58.98億元，累計前4月稅後淨利175.87億元、年增90.7%，EPS 1.04元。

旗下凱基人壽今年起適用IFRS 17新會計準則，獲利不再加計FVOCI股票處分利益。若加計FVOCI股票處分利益，調整後金控4月稅後獲利為112.52億元，前4月累計獲利374.57億元，換算為每股獲利為2.21元。

凱基證則受惠資本市場交投熱絡，經紀、自營、承銷及衍生性商品等業務同步挹注收益， 4月稅後淨利38.5億元，創單月歷史新高，累計前4月稅後淨利97.56億元，續寫同期新高，較去年同期成長368%。

凱基銀受惠於存、放款規模穩步擴張，淨利息收益持續提升，財富管理帶動手續費收入成長，成為推升獲利的主要驅動力，4月稅後淨利7.82億元，累計前4稅後淨利28.81億元，較去年同期成長27%。

凱基人壽4月稅後獲利12.89億元，累計前4月稅後淨利60.85億元；加計FVOCI股票已實現資本利得稅後金額約53.44億元，單月調整後獲利66.33億元，前4月累計調整後獲利已達256.58億元，較去年同期成長288%。

永豐金公布4月稅後淨利49億元，累計前4月稅後淨利158.33億元，年增率 75%，EPS 1.09元。永豐銀今年前4月稅後淨利93.38億元，年增16%，並已連續第六年創下同期獲利新高，銀行獲利成長主要受惠於利息淨收益與手續費淨收益同步提升，其中利息淨收益年增25%，反映利差業務維持穩健動能；手續費淨收益亦年增9%，顯示財富管理及各項手收業務持續成長。

另外，京城銀今年前4月稅後淨利達20.32億元，除了受惠於1月認列京城銀國際租賃處分利益2.87億元外，利息淨收益、手續費淨收益及金融交易淨收益亦同步成長，成為推升獲利的重要來源。

永豐金證則成為永豐金今年獲利爆發力最強的子公司，前4月稅後淨利42.96億元，年增幅高達256%，同樣創下歷史同期新高，證券業務大幅成長，主要受惠台股交易熱度升溫，帶動經紀、泛財管手續費收入增加，加上資本利得顯著提升，推升整體獲利表現；當中，手續費淨收益年增更高達107%，展現強勁成長力道。

玉山金公布4月稅後淨利41.8億元，累計前4月稅後淨利142.4億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加26.01%，EPS為0.88元。

受惠於資本市場表現亮麗，子公司玉山證4月獲利達5.8億元、玉山創投6.3億元，推升金控單月獲利突破40億元大關，各家子公司今年前4月表現，獲利主體玉山銀累計前4月稅後淨利121.6億元，較去年同期增加6.42%；玉山證券16.3億元；玉山創投13.4億元；玉山投信1.5億元。
 

關鍵字： 標籤:**金控業績台股熱絡元大金EPS凱基證券永豐金

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