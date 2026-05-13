中傑首季每股虧損0.64元　力爭新客戶盼今年重拾成長

▲中傑-KY董事長暨執行長劉安哲。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

中傑投資 (6965) 公告2026年第一季財務成果，2026年第一季歸屬母公司淨損為新台幣1.01億元，每股虧損 (EPS) 新台幣 0.64元。展望未來，雖然受到外部環境不確定性影響，中傑仍持續積極爭取新客戶與新訂單，期待今年能重拾成長，並同步推進內部管理效率提升計畫因應。在營運與資產負債表穩健下，產能布局亦穩步推進，樂觀看待中長期展望。

2026年第一季合併營收為新台幣47.9億元，年減21.7%。由於全球政經局勢變化、原物料價格波動，消費景氣不明朗等因素，使客戶下單趨於保守。第一季運動鞋營收年減24%，佔第一季營收比重75%；休閒鞋營收年減6%，佔營收比重25%。

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由於第一季適逢產業傳統淡季，營收規模縮減連帶影響產能利用率，第一季毛利率為10.1%，較上季減少1.6個百分點。公司未來將持續優化生產效率與改善產品組合，加上海內外新品牌客戶持續耕耘中，亦期待持續強化整體客戶結構。此外，營收規模降低亦導致整體費用率偏高，第一季營業淨損為新台幣0.81億元，營業利益率為 -1.7%，公司持續推進「StridePlus」管理優化計畫，內部管理效率持續精進。此外，受人民幣於第一季走勢強勁影響，亦產生部分匯兌損失，致使第一季歸屬母公司淨損達新台幣1.01億元，每股虧損為新台幣0.64元。

在產能規劃方面，儘管面對全球供應鏈挑戰，中傑仍穩步擴充中國、越南、印度與印尼四大生產基地產能。印尼為今年的推進重點，東爪哇新廠已於去年十月底開工，持續依計畫進行中。印度廠亦在迎接新客戶下，產能可望逐步提升。四大生產基地佈局，可更靈活調度產能，有助公司在全球供應鏈重構下掌握先機，持續擴大市占率與合作規模。

中傑投資控股創立於1983年，為全球領先的製鞋服務商，擁有逾 40 年製鞋技術與服務經驗。自創立以來，即為國際知名運動品牌 New Balance合作夥伴，並成功打入中國高端運動品牌安踏(ANTA) 旗下的 FILA、迪桑特(Descente)及李寧(LI-NING) 供應鏈，成為共同研發的核心供應商。中傑2025年全年營收為新台幣217億元，2025年3月於台灣證券交易所成功掛牌上市。