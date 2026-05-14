馬士基將阿聯酋多數港口列入暫停　被評波斯灣轉向長期戰時狀態

▲馬士基航運將阿聯酋多數港口列入暫停，被評論波斯灣徹底轉向「長期戰時狀態」。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

馬士基航運本月12日更新其中東運營簡報，指出儘管近期地緣政治層面出現了停火協定，但荷莫茲海峽的停航狀態並不會因此發生改變，相關的航運風險仍將被維持在嚴格的重新評估體系中，這一決策有大陸航運網站評論認為波斯灣航線的危機應對已從「應急模式」徹底轉向「長期戰時狀態」，對此歐洲籍船公司在台高階表示，他認為現在是一個新常態，短期內直到第三季估計都是如此。

馬士基這次宣布的停航範圍不僅沒有收窄，反而擴大。伊拉克、科威特、卡達、巴林、沙特東部的達曼和朱拜勒，以及除豪爾法坎(Khor Fakkan)之外的大部分阿聯酋港口，均被明確列入最新的暫停清單，而且這種定向停航不僅限於進出口貨物，中轉貨物也被同步暫停。



目前，少數通道尚未完全封死。如果貨物屬於食品、藥品、生鮮冷鏈等民生剛需類別，馬士基允許貨主申請例外條款通過訂艙，而豪爾法坎港(Khor Al Fakkan)是目前接收此類貨物的關鍵替代門戶。

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目前在台灣有收波斯灣貨的主要是歐洲四大貨櫃船公司，包括地中海航運、馬士基、達飛、赫伯羅德，以及大陸的中遠海運，市場運價每箱(20呎櫃)在6000-7000美元之間，每大箱(40呎櫃)在8000-8500美元之間。

其中一家歐籍船公司指出，恢復收波斯灣的貨以後，貨載增加了三到四成，主要是市場上能提供的艙位不多，運送時間以杜拜為例，從高雄到豪爾法坎港約25天，加上拖車陸運7天，共32天，但因豪爾法坎港擁塞，內陸拖車也不足，港方限制船到3天內貨櫃就需拖出港口，只能拉到附近的貨櫃場等拖車。



至於為何停火協定未能換來航線重啟？波羅的海國際航運公會(BIMCO)和國際航運公會在聯合聲明中一致指出，僅靠軍事降級不足以恢復商業信心。船東和保險公司需要的是可信的安全保障和掃雷保證，單純的護航力量無法長期鎖定目標區域所有商船的安全。因此，即便局勢暫時緩和，保險公司在高風險航線的戰爭險費率也拒絕回調，這直接扼住了商業復航的咽喉。