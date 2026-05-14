台股4萬點！　全民「借錢投資」1職業最敢

▲台股來到4萬點，市場掀起一波借錢投資熱潮。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

全民瘋台股，近期市場掀起一波「借錢投資」熱潮，其中討論度最高的莫過於「股票質押」。業內人士觀察，這波最積極使用質押的族群來自科技業，由於本身早已持有不少高價值股票資產，因此選擇把手上的股票拿去質押，再借出資金加碼大型權值股，希望進一步放大資產報酬。

一名大型券商主管透露，隨著台股近期強勢攻高，不少客戶開始頻繁詢問如何辦理「股票質押」（不限用途借貸），甚至有人焦急追問：「現在真的借不到錢了嗎？」

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他觀察，這波最積極使用質押的族群來自科技業，由於本身手中就持有不少高價值股票資產，因此傾向透過質押方式，進一步放大手上的資產部位。

「這些客戶借出資金後，很多還是繼續投入大型權值股。」他指出，在AI行情持續延燒下，不少投資人認為台股後市仍有高點可期，因此選擇透過槓桿增加持股部位，也讓近期市場對質押需求快速升溫。

不過，券商資金並非無上限供應。依照規定，券商辦理信用交易融資、證券借貸以及不限用途借貸等業務時，整體融通總額不得超過券商淨值4倍，負債淨值比也不得超過6倍；隨著市場借貸需求暴增，近期市場也傳出部分券商開始調升利率，甚至出現額度吃緊、暫時無錢可借的情況。

進一步比較「融資」與「質押」，兩者雖然同樣屬於借錢投資，但風險與操作彈性仍有差異。以目前市場來看，融資利率普遍超過6％，而股票質押因有股票作為擔保品，以往利率通常約3％或以內，資金成本相對低。

此外，當市場下跌、維持率不足時，質押戶可以選擇再匯入股票擔保，或直接賣出部分持股還款；但融資戶則往往需要補繳現金，否則就可能面臨追繳甚至斷頭壓力。因此，在這波多頭行情中，不少投資人更偏好使用股票質押進行資金操作。簡單來說，質押戶背後仍握有「股票資產」，而融資戶則是直接向市場借錢買股，兩者承受風險不同。

只是，無論是融資還是質押，本質上都屬於槓桿操作，當行情一路上漲時，確實能放大獲利，但一旦市場出現急跌，風險也會同步擴大。在台股站穩4萬點後，市場情緒雖然高昂，如何控制槓桿、維持資金安全，才是投資人更應關注的重點。

▲資料來源：記者整理



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