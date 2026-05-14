森崴能源「623下市」今日大逃殺！　明加重處罰全額交割

▲森崴能源總經理胡惠森（圖中）、永崴投控財務長林坤煌（圖左）、正崴發言人劉素芳。（圖／翻攝證交所，下同）

記者葉國吏／綜合報導

臺灣證券交易所13日宣布，森崴能源（6806）因最新財報顯示淨值轉為負數，明日（15日）起加採分盤集合競價交易，並定於6月23日正式終止上市，投資人面臨手中股票恐變壁紙的危機。證券圈人士預計，今天森崴能源將會上演大逃殺場面。

森崴能源先前已因營業細則相關規定，在115年4月7日被列為變更交易方法。怎料13日公告的財務報告顯示淨值已轉為負值，觸及更嚴重的下市紅線，證交所隨即依法公告併案處理，正式啟動下市程序。

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淨值歸零資不抵債難度極高

根據證交所營業細則，公司若淨值為負，已符合終止上市準則。儘管規定中提到若能在下市正式實施前提出補正證據，如重編財報或完成增資使淨值轉正，仍有機會撤銷公告，但實務上要在短時間內翻盤難度極大。

證券圈人士分析，淨值轉負代表「森崴能源」已陷入資不抵債的困境。要在5月15日到6月23日這短短一個多月內，尋得大筆資金挹注並完成所有法定程序，對目前財務狀況危急的公司而言，幾乎是不可能的任務。

分盤競價處置今日最後逃命

由於5月15日起將進入「加重處罰版」的全額交割，屆時將採行分盤集合競價交易，買賣效率大幅下降。市場專家提醒，今天（14日）將是投資人最後的「逃命機會」，否則隨後將面臨更嚴重的流動性危機。