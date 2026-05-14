台股重回42K！大漲831點再戰新高　台積電漲50元至2270

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（14日）以41496.23點開出，指數大漲121.73點，漲幅0.29％。指數隨後大漲831.62點至42205.62點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到2250元，漲幅1.35％，隨後大漲50元至2270元；鴻海（2317）上漲4元至255元；聯發科（2454）上漲90元至3585元；廣達（2382）上漲5.5元來到346元；長榮（2603）下跌0.5元至209.5元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌67.36點或0.14％，收在49693.2點；標準普爾500指數上漲43.29點或0.58％，收7444.25點；那斯達克指數上漲314.14點或1.2％，收在26402.34點；費城半導體指數上漲300.72點或2.57％，收12017.98點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49693.2 ▼67.36 ▼0.14% S&P500 7444.25 ▲43.29 ▲0.58% NASDAQ 26402.34 ▲314.14 ▲1.2% 費城半導體指數 12017.98 ▲300.72 ▲2.57%

資料來源：證交所