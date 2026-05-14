森崴能源下市倒數摜跌停！3萬人排隊賣不掉　集團股3檔全躺平

▲森崴能源重大訊息記者會，森崴能源總經理胡惠森（圖中）、永崴投控財務長林坤煌（圖左）、正崴發言人劉素芳。（圖／翻攝證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

擁有3萬8531位股民的森崴能源（6806）因最新財報顯示淨值轉為負數，證交所公告6月23日正式終止上市，今（14）日森崴能源開盤摜跌停，委賣逾3.1萬張難消，集團股正崴（2392）、永崴投控（3712）、富威電力（6994）全部躺平，投資人臉綠。

森崴能源受離岸風電二期工程成本波動影響，今年第一季合併財務報告，經會計師核閱簽證之財務報告顯示歸屬於母公司淨損18億4856萬5000元，淨值為負1億8223萬3000元。

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森崴能源解釋，受到整體經營環境衝擊及資金市場調度變化影響，已無力支持旗下子公司寶崴海事持續營運，寶崴海事亦無能力償還欠款，致使森崴能源與富崴能源認列對其之背書保證及資金貸與寶崴海事相關損失，造成今年第1季財務報告歸屬於母公司業主之淨值轉為負數。

證交所指出，森崴能源5月15日起將進入「加重處罰版」的全額交割，屆時將採行分盤集合競價交易，買賣效率大幅下降。

受此影響，森崴能源母公司永崴投控公司(3712)將依持股44.16%認列損失，正崴公司將依持股24.87%認列損失。

雖然森崴母公司正崴已先向外表示，公司將依持股24.87%認列損失，本業穩定運作不受影響，至於財報待董事會審查通過後公布，但投資人信心難安，今早正崴股價一開盤就跳空跌停。