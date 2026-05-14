黃仁勳夫婦捐1億美元AI算力　輝達再出手力挺CoreWeave

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／台北報導
NVIDIA執行長黃仁勳與妻子 Lori Huang 旗下基金會，正向雲端AI業者CoreWeave購買運算資源，並捐贈給大學及非營利研究機構，用於科學與人工智慧（AI）研究。根據最新申報文件，相關捐贈價值目前已達1.083億美元。
根據外媒路透社報導，文件指出，這批運算資源將提供學術單位進行AI及科學研究，而輝達也計畫向部分受贈機構提供免費工程技術服務，協助相關研究推進。
外界認為，這項捐贈除了展現黃仁勳對AI教育與研究的支持，也再度凸顯輝達對CoreWeave的力挺。CoreWeave主打AI雲端運算服務，其核心業務高度依賴輝達GPU產品。
今年1月，輝達曾砸下20億美元投資CoreWeave，一度成為該公司第二大股東。除此之外，輝達去年還與CoreWeave簽署價值63億美元的雲端運算合作協議，內容包括若CoreWeave未能將算力銷售給客戶，輝達將承接剩餘產能。
不過，輝達近年大舉投資AI新創與雲端業者，包括OpenAI等公司，也引發市場對「循環融資」的疑慮。部分投資人擔心，輝達一方面投資AI公司，另一方面又透過這些企業拉動GPU需求，可能形成相互支撐的資本循環。
另一方面，CoreWeave上周公布財報時，也同步調高資本支出預估下限，理由是AI相關零組件價格持續上漲，推升整體建置成本。
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