跟00403A選股策略相近！不敗教主曝「00991A已經坐在轎子上」

▲主動式ETF近期成為市場焦點。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

00403A上市3日吸引大批資金湧入！「不敗教主」陳重銘指出，主動復華未來50（00991A）近期股價表現強勁，認為這檔ETF是00403A募集資金進場後的主要受惠者之一。陳重銘分析，兩檔ETF選股邏輯相近，而00991A已先一步進場布局，「你不要去買最紅的股票，而是要買最受益的股票。」

00991A股價強勢



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「不敗教主」陳重銘在粉專發文，00991A最近股價頗為強勢，因為受惠於00403A，兩檔ETF的選股策略相近，「但是00991A已經先坐在轎子上面了！」他提到，00403A昨（13）天還有540億元現金，若後續買進成分股，因兩檔ETF選股策略相近，「當它買成份股時就會幫00991A抬轎。」

陳重銘指出，目前已掛牌交易的主動式台股ETF共有16檔，受益人數有機會突破200萬人，整體規模也站上新台幣6000億元大關。

陳重銘曾解釋，00991A和00403A的選股邏輯非常接近。00991A採「50+100」，鎖定台股市值前50大企業，並從第51至150大的中大型股中，主動挖掘潛力黑馬；00403A則是「50+150」，鎖定台股市值前50大企業，並從第51至200大的中大型股中主動挖掘潛力黑馬。他也提醒投資人，「要記住，大幅溢價的千萬不要追。」