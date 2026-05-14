中部以北水庫解渴！德基蓄水率衝88.9％　北部2座逾9成

▲德基水庫。（圖／資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
大雨讓多座水庫「小解渴」！根據經濟部水利署今（15）日上午9時統計，北部新山水庫蓄水率達97.9%、寶山第二水庫也有95.6%，雙雙站上9成；中部德基水庫蓄水率則來到88.9%，逼近9成大關。不過南部水情仍偏緊，其中曾文水庫蓄水率僅11.2%，阿公店水庫也只有8.8%，仍有相當大的蓄水空間。
以下為由北到南主要水庫蓄水情形：
北部
石門水庫：蓄水率72.2%，昨日累積降雨量12.1mm。
新山水庫：蓄水率97.9%，昨日累積降雨量53.5mm。
翡翠水庫：蓄水率84.4%，昨日累積降雨量45.4mm。
寶山第二水庫：蓄水率95.6%，昨日累積降雨量5.3mm。
永和山水庫：蓄水率79.6%，昨日累積降雨量5.5mm。
明德水庫：蓄水率88.5%，昨日累積降雨量4.2mm。
中部
鯉魚潭水庫：蓄水率58.7%，昨日累積降雨量0mm。
德基水庫：蓄水率88.9%，昨日累積降雨量1.0mm。
霧社水庫：蓄水率75.5%，昨日累積降雨量0mm。
日月潭水庫：蓄水率74.7%，昨日累積降雨量0mm。
集集攔河堰：蓄水率6.5%，昨日累積降雨量0.5mm。
湖山水庫：蓄水率25.5%，昨日累積降雨量0mm。
南部
仁義潭水庫：蓄水率22.6%，昨日累積降雨量0mm。
烏山頭水庫：蓄水率44.6%，昨日累積降雨量0mm。
曾文水庫：蓄水率11.2%，昨日累積降雨量0.3mm。
南化水庫：蓄水率29.4%，昨日累積降雨量0mm。
阿公店水庫：蓄水率8.8%，昨日累積降雨量0mm。
牡丹水庫：蓄水率46.4%，昨日累積降雨量0.1mm。
整體來看，這波降雨對北部水庫挹注明顯，新山、寶山第二水庫蓄水率均已超過95%；中部德基水庫水位同樣穩健。不過南部水庫蓄水率普遍偏低，尤其曾文、阿公店仍在低水位，後續仍須仰賴降雨持續補水。
讀者迴響