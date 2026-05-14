中部以北水庫解渴！德基蓄水率衝88.9％　北部2座逾9成

快訊／台積電秀肌肉！CoWoS良率98% 2奈米量產超前2季達標

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行年度技術論壇，並在論壇中揭示2奈米（N2）製程、CoWoS先進封裝及全球擴產最新進展。台積電指出，全球最大5.5倍光罩尺寸CoWoS已正式量產，目前良率已達98%，另外，已進入量產的N2也有好消息，N2的晶圓缺陷密度（Defect Density）提前兩季達到前一世代標準。

AI需求大爆發！ 台積電去年亞太區晶圓出貨量堆高「三座101」

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日在新竹舉行2026年度技術論壇，論壇中，台積電亞太業務處長萬睿洋表示，AI正快速從雲端資料中心延伸至邊緣裝置與個人終端，從生成式AI、AI Agent到智慧手機AI助理，均持續推升高運算密度、高頻寬傳輸、低功耗與散熱技術需求，也凸顯先進製程與先進封裝的重要性，他更透露，台積電去年在亞太區的客戶就使用超過210萬片12吋約當晶圓，堆起來高度超過三座台北101，去年全年更協助客戶完成超過2600項產品量產，全年更有400項新品，等於一天超過一件新品推出。

被動元件升級大潮來了！ 國巨、華新科10檔飆漲停

AI伺服器對於供電密度提高，帶動被動元件的規格門檻，加上接單外溢想像空間，今（14）日國巨*（2327）率先跳空漲停鎖住462元漲停價位，續創分割以來新高，而被動元件族群紅通通一片，凱美（2375）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、日電貿（3090）、鈺邦（6449）、華容（5328）、蜜望實（8043）、臺慶科（3357）、千如（3236）等十檔個股觸及漲停價位。

台股ETF規模創高突破6兆大關 主動式新兵拉出資金狂潮

台股氣勢如虹，今年來已上漲逾四成，隨著台股大盤走高，台股ETF也持續發熱，目前掛牌的台股ETF來到88檔，總規模也創高突破6兆大關，來到60130.83億，統計今年來已增加21255.81億。進一步觀察規模同樣創新高有27檔，其中今年來規模增加前十名包括主動統一升級50(00403A)、中信關鍵半導體(00891)、主動群益科技創新(00992A)、主動群益台灣強棒(00982A)、群益半導體收益(00927)..等9檔都有百億以上的增額。整體來看，上榜以主動式與科技型居多。

千金股各擁題材！3檔漲停2家跌停 旺矽創高突破6000元

台股今（14日）有高達49檔千金股，其中有旺矽（6223）、大立光（3008）與智邦（2345）3檔漲停，其中旺矽首突破6000元創新高，列台股第4高的個股；至於貿聯-KY（3665）、雍智科技（6683）摔落跌停，且此2檔都是連著2天跌停。

台、韓AI產業「好到不行」衍生問題 老謝：值得政府好好面對

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「好到不行！南韓的煩惱」為題撰文，表示AI表現太好，讓台灣和南韓都因為產業股價持續上漲衍生分配問題，三星員工為了爭取更好待遇，超過5萬人參加罷工，已經持續18天，影響到供應鏈，他也因此示警，這些和AI有關的產業都有好到不行的處境，值得政府好好面對。

快訊／群聯財報驚艷！記憶體2檔漲停 南亞科飆天價

NAND IC設計廠群聯（8299）公布4月獲利約76.4 億元，年增6174%，每股稅後盈餘（EPS）34.56 元，加總第一季之後，EPS來到103.36 元，獲利十分搶眼，今（14）日直接跳空鎖住2880元漲停價位，南亞科（2409）以342.5元開出，立即直奔353元漲停新高價位。

黃仁勳夫婦捐1億美元AI算力 輝達再出手力挺CoreWeave

NVIDIA執行長黃仁勳與妻子 Lori Huang 旗下基金會，正向雲端AI業者CoreWeave購買運算資源，並捐贈給大學及非營利研究機構，用於科學與人工智慧（AI）研究。根據最新申報文件，相關捐贈價值目前已達1.083億美元。

森崴能源下市倒數摜跌停！3萬人排隊賣不掉 集團股3檔全躺平

擁有3萬8531位股民的森崴能源（6806）因最新財報顯示淨值轉為負數，證交所公告6月23日正式終止上市，今（14）日森崴能源開盤摜跌停，委賣逾3.1萬張難消，集團股正崴（2392）、永崴投控（3712）、富威電力（6994）全部躺平，投資人臉綠。

快訊／凱基金74萬股民注意！紀念品「彩繪花鳥筷」亮相 下周開領

凱基金（2883）股東會紀念品出爐，今年紀念品為「彩繪花鳥筷（1組6雙）」，兌領作業將自下周一（5月18日）起跑。公司提醒，持有普通股未滿1,000股的股東，除非採電子投票方式行使表決權，或親自出席股東會，否則不予發放紀念品。