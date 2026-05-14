被動元件升級大潮來了！　 國巨、華新科10檔飆漲停

▲台股輪動被動元件接棒上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

AI伺服器對於供電密度提高，帶動被動元件的規格門檻，加上接單外溢想像空間，今（14）日國巨*（2327）率先跳空漲停鎖住462元漲停價位，續創分割以來新高，而被動元件族群紅通通一片，凱美（2375）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、日電貿（3090）、鈺邦（6449）、華容（5328）、蜜望實（8043）、臺慶科（3357）、千如（3236）等十檔個股觸及漲停價位。

日、韓大廠MLCC產能滿載，市場聯想台廠將是外溢訂單最大受惠者，有投顧分業者分析指出， MLCC最快在明（2027）年下半年出現供不應求狀況，AI伺服器被動元件價、量可望同步增長，以及鉭電容進入門檻高，調升國巨*目標價至440元。

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華新科被要求公布4月獲利自結數4.29億元，年增454.55%，每股稅後盈餘（EPS） 0.89元，加計第一季獲利，前四月EPS為2.58元，已超越去年上半年獲利，今日股價以220元漲停價位開出，創下2021年7月以來新高價位。

AI伺服器高速運算需求，對於供電穩定度、濾波能力，以及高功率轉換要求遠高於一般伺服器，大電流轉換過程中，必須仰賴高階電感，控制發熱、電磁干擾（EMI）問題， MLCC、電感，以及固態電容等高階被動元件需求快速成長。