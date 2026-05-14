千金股各擁題材！3檔漲停2家跌停　旺矽創高突破6000元

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股今（14日）有高達49檔千金股，其中有旺矽（6223）、大立光（3008）與智邦（2345）3檔漲停，其中旺矽首突破6000元創新高，列台股第4高的個股；至於貿聯-KY（3665）、雍智科技（6683）摔落跌停，且此2檔都是連著2天跌停。

測試介面廠旺矽受惠於AI、高效能運算（HPC）與ASIC市場需求，單季每股盈餘（EPS）達12.53元，創下歷史新高，同時旺矽也成為近期唯一被新納入MSCI台灣指數成份股的個股，在利多加持下，今日股價直接跳空漲停，鎖住6290元漲停價。

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光學鏡頭龍頭廠大立光切入矽光子（CPO）題材後股價表現升溫，今日開盤21分鐘衝上3135元漲停價，為2024年9月24日以來，近18個月來新高。

網通廠智邦昨股價殺尾盤，但大客戶思科 13 日 公布 2026 會計年度第3季業績，財報與財測均優於華爾街預期，激勵盤後股價大漲 18%，激勵智邦今日股價開高走高後攻上漲停2675元。

貿聯-KY獲利亮眼，創下連4季賺逾一個股本的紀錄，但受到新舊平台轉換影響，首季毛利率出現季減，以致近2個交易日賣壓傾巢而出，今日開低盤就摜至跌停。

至於雍智遭列為處置股，引爆市場獲利了結賣壓，今早盤以跌停開出，鎖死跌停價，股價跌破2000元。