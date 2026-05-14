國巨漲停刷拆分後新高！10檔台股ETF伴飛　00918、0991A在列

▲國巨董事長陳泰銘。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

AI應用需求拉大被動元件題材股表現，概念股近期成為市場資金焦點，龍頭國巨（2327） 14日開盤鎖漲停，股價再創分割後新高價。帶旺10檔「含巨量」比重偏高的台股ETF，不論是被動式大華利高填息30（00918）、主動式ETF主動復華未來50（00991A）今日股價皆雙雙走揚，投資人喜迎佳績。

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本土法人指出，被動元件龍頭國巨受惠AI伺服器與高效能運算對高階MLCC的需求激增，產業報價已於2026年第1季落底，產業漲價循環正式啟動。加上併購效益顯現，特規品比重突破80%，可有效抵禦大宗商品波動，後續營運成長動能值得期待。法人普遍上修國巨目標價，高喊500元。

觀察國內主被動台股ETF對國巨的持有比重，以大華優利高填息30(00918)持有比重最高，達到7.45%，更勝於主動式台股ETF。國巨近期的強勢上漲也帶動00918股價表現，截至5月13日，00918近一周報酬率衝高，在國內63檔台股被動式ETF中高居第3。

00918經理人郭修誠表示，AI關鍵供應鏈受惠AI基礎建設相關關鍵零組件旺盛需求，帶動台股3月底以來飆漲。

郭修誠指出，除市值型和主題型ETF外，具有高填息能力的高股息ETF也深具投資價值。以00918成分股觀察，電子類股占比近5成，搭配配息和高填息優勢，不僅可強化資產抗震力，更可創造優勢現金流。

00918長期績效績優，於4月21日完成最近一次填息，連4季度填息成功，掛牌以來12次除息，其中9次完成填息，高達75%的填息率，再次證明將填息紀錄納入指數篩選因子，讓投資人領息不只是左有換右手的配息硬實力。