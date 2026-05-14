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10年把1500萬滾成1億　肥羊醫師公開借錢買股致富公式

大盤下跌逾10%且出現2%反彈時，翁建原就會執行借錢買股策略。

▲大盤下跌逾10%且出現2%反彈時，翁建原就會執行借錢買股策略。

圖文／鏡週刊

台股續創新高，指數4萬點之上，多數人對「借錢投資」戒慎恐懼，股市肥羊翁建原卻打造出一套穩定獲利的操作系統。他不預測市場、不看技術指標，只依照紀律進場與出場。這套被稱為「肥羊買股術」的策略，正是他10年股票資產翻10倍的核心引擎。

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2016年，財經作家翁建原（筆名）股票資產約1500萬元，到了2026年一舉突破億元大關，預估今年現金股利可領約600萬元。10年內資產飆漲關鍵，在他自創了一套「肥羊買股術」，將槓桿投資與人性弱點結合，精心設計出一套投資賽局。

令人好奇，他究竟如何在10年時間養大金融股池？2022年9月，翁建原第1次借錢買進金融股；當年受到聯準會暴力升息影響，指數從年初1萬8000多點，一路下跌到1萬3000多點，跌幅超過27%。「當時借款1000萬元，利息2%，總獲利174.7萬元，扣掉利息3.3萬元，短短2個多月，淨獲利171.4萬元。」

第1次槓桿操作，就獲得不錯成績，讓翁建原開始設法將借錢買股策略機械化。首先是進場條件，他設定當大盤下跌超過10%，且出現2%反彈時，才會執行借錢買股，避免在下跌中接刀；資金到位後，他會在最快時間內，一次平均投入到5檔金融股。

以2026年為例，受到美伊戰事衝擊，台股從35000多點修正，最低跌到31000多點，跌幅超過1成。「我在3月17日借入1450萬元，3月24日再借入600萬元，利率2.58%，兩次都是1天內買完，每家金控平均投入約400萬元，全買、平均買，不看任何指標，不用浪費時間思考。」截至5月初，第6次借錢買金融股總計獲利達160.8萬元。

接著，採取一半長期持有，另一半短線交易賺取價差的策略。例如中信金買進80張，其中40張會滾入長期投資部位，剩下40張進行短線價差交易、持續獲利。

「我會利用網格交易模式，執行分批低買高賣策略；大原則是當股價每上漲2%，就賣掉5%借錢買進的股票，逐步收割；每下跌2%再買進，壓低成本。」例如，借錢買股投入價位是37.25元，只要每上漲超過2%，就賣股4張，直到累積漲幅超過20%，短線可交易的40張股票就會全數出清。

「如果借錢買進後，股價繼續跌，手上還有現金的話，就再多買；像今年3月我分2批資金進場，也是因為不會把借錢額度用到滿，最多只會用到3成。畢竟市場變幻莫測，必須給自己留有餘裕，降低進場時點風險。」翁建原計算過去5次借錢買股成績，總借款金額為7650萬元，總淨獲利816.5萬元，投資報酬率約10.7%；若加上金融股配息，年獲利估計約15%。

至於在何種情況下，才會賣出長期金融持股部位？「公司連續2年出現虧損，我就全部賣出；若是股利不如預期，我會停止借錢加碼。現在金融股殖利率約4.5%；大跌借錢買進，就算股價回升速度慢，最差也有殖利率保護，風險相對有限。」


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關鍵字： 鏡週刊投資理財

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