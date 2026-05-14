跟00403A差一字！這檔股「一度飆漲13%」 成交量噴3.4萬張

▲示意圖。（圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

00403A上市3日吸引大批資金湧入，掛牌首日狂噴418萬張成交量，不過，英文代號僅一字之差的港股星光集團（00403）意外受到關注，12日盤中股價一度上漲逾13%，全日成交量達47.2萬張，就有網友猜測，應該是「買錯股」鬧出的烏龍事件。

代號只差一字 網友推測有人下錯單



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有網友12日在Threads發文，貼出港股星光集團（00403）的股價截圖，當時股價從0.167港元快速升至0.172港元，「朋友說今天00403超猛...我怎麼看都覺得怪怪的！怎麼那麼便宜？！要買多少？！」

▲港股00403意外受關注。（圖／翻攝《Yahoo!財經》）



貼文一出，網友表示，港股00403與台股00403A僅差一字，可能很多人都買錯了，「下單前不看一下嗎」、「星光集團：對於今天股價暴漲有人有頭緒嗎」、「漲快7%欸，都是買錯的嗎」、「我懷疑很多人買錯」。不過，有網友解釋，「他是0403吧，而且是港股，小白沒辦法買的，上漲可能跟印刷還有紙材料有關係吧」。

其他網友笑翻，「這快變壁紙了吧」、「我可以買一千張」、「覺得婆婆媽媽會買錯」、「代號數字有A的才是主動型ETF」、「我朋友也都會打錯數字，直接跟我在不同世界」、「先買個10%股權不多說」。

據了解，星光集團主要從事紙類包裝材料的印刷與製造。12日盤中最高一度來到0.190港元，漲幅達13.77%，但漲勢沒有延續到收盤，最後以0.168港元作收，幾乎回到開盤附近。成交量方面，當日爆出47.2萬張，較前一日增加3.4萬張。